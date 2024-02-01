Депай принес победу. Атлетико одолел Райо Вальекано и догнал Барселону

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид дома выиграл у «Райо Вальекано» (2:1).

На 35-й минуте защитник Рейнилду Мандава открыл в счете хозяев поля. Гости отыгрались усилиями Альваро Гарсия.

На 90-й минуте Мемфис Депай принес своей команде победу.

«Атлетико» набрал 47 очков и догнал «Барселону» (3–4 места). Впереди «Жирона» (55) и «Реал» (54). «Райо Вальекано» с 24 очками идет на 13-й позиции.

Ла Лига. 20-й тур, 31 января

Атлетико – Райо Вальекано – 2:1

Голы: Мандава, 35, Депай, 90 – Альваро Гарсия, 42

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