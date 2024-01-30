Атлетико Мадрид

В среду, 31 января, состоится перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Райо Вальекано».

Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано», находящегося в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Атлетико – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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