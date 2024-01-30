Атлетико Мадрид

Атлетико – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 января в 22:00 перенесенный поединок 20-го тура испанской Ла Лиги
В среду, 31 января, состоится перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Райо Вальекано».
Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано», находящегося в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Атлетико – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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