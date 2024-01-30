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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
31.01.2024 22:00 - : -
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
30 января 2024, 15:49 |
37
0

Атлетико – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 января в 22:00 перенесенный поединок 20-го тура испанской Ла Лиги

30 января 2024, 15:49 |
37
0
Атлетико – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико – Райо Вальекано

В среду, 31 января, состоится перенесенный матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Райо Вальекано».

Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано», находящегося в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Атлетико – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Райо Вальекано Атлетико Мадрид Ла Лига смотреть онлайн чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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