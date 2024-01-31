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Кубок Германии
Герта
31.01.2024 21:45 – FT 1 : 3
Кайзерслаутерн
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Германия
31 января 2024, 23:50 | Обновлено 01 февраля 2024, 00:22
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Кубок Германии. Кайзерслаутерн вышел в полуфинал, победив Герту

Встреча 1/4 финала прошла на Олимпийском стадионе в Берлине

31 января 2024, 23:50 | Обновлено 01 февраля 2024, 00:22
150
0
Кубок Германии. Кайзерслаутерн вышел в полуфинал, победив Герту
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/4 финала Кубка Германии «Кайзерслаутерн» в гостях переиграл «Герту» со счетом 3:1.

Четвертьфинальная встреча прошла на Олимпийском стадионе в Берлине.

«Кайзерслаутерн» вышел в полуфинал, присоединившись к «Фортуне», которая днем ранее в серии пенальти одолела Санкт-Паули (2:2, пен. 4:3).

В других матчах 1/4 финала сыграют: Байер – Штутгарт (6 февраля), Саарбрюкен – Боруссия М (7 февраля).

Кубок Германии. 1/4 финала, 31 января

Герта – Кайзерслаутерн – 1:3

Голы: Реезе, 90+1 – Эльведи, 5, Тачи, 38, Калоч, 69

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Кубок Германии по футболу Кайзерслаутерн Герта
Источник Sport.ua
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