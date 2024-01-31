Кубок Германии. Кайзерслаутерн вышел в полуфинал, победив Герту
Встреча 1/4 финала прошла на Олимпийском стадионе в Берлине
В матче 1/4 финала Кубка Германии «Кайзерслаутерн» в гостях переиграл «Герту» со счетом 3:1.
Четвертьфинальная встреча прошла на Олимпийском стадионе в Берлине.
«Кайзерслаутерн» вышел в полуфинал, присоединившись к «Фортуне», которая днем ранее в серии пенальти одолела Санкт-Паули (2:2, пен. 4:3).
В других матчах 1/4 финала сыграют: Байер – Штутгарт (6 февраля), Саарбрюкен – Боруссия М (7 февраля).
Кубок Германии. 1/4 финала, 31 января
Герта – Кайзерслаутерн – 1:3
Голы: Реезе, 90+1 – Эльведи, 5, Тачи, 38, Калоч, 69
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