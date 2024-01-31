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Кубок Германии
Санкт-Паули
30.01.2024 21:45 – FT 2 : 2
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Фортуна Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
31 января 2024, 02:59 | Обновлено 31 января 2024, 03:46
27
0

Фортуна улыбнулась Фортуне. Футбольная лотерея в 1/4 финала Кубка Германии

Команда из Дюссельдорфа одолела Санкт-Паули и вышла в полуфинал

31 января 2024, 02:59 | Обновлено 31 января 2024, 03:46
27
0
Фортуна улыбнулась Фортуне. Футбольная лотерея в 1/4 финала Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

Команда второго дивизиона – Фортуна из Дюссельдорфа – вышла в полуфинал Кубка Германии.

В матче 1/4 финала Фортуна на выезде в серии пенальти одолела Санкт-Паули (2:2, пен. 4:3).

После ничьей в основное и дополнительное время матча (хозяева сравняли счет на 120+1 мин) затем в футбольной лотерее фортуна выбрала Фортуну.

В других матчах 1/4 финала сыграют: Герта – Кайзерслаутерн (31 января), Байер – Штутгарт (6 февраля), Саарбрюкен – Боруссия М (7 февраля).

Кубок Германии. 1/4 финала, 30 января

Санкт-Паули – Фортуна Дюссельдорф – 2:2 (пен. 3:4)

Голы: Хартель, 60 (пен), Бухальфа, 120+1 – Вермей, 38 (пен), Танака, 99

Видео голов и обзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Христос Дзолис (Фортуна Д).
121’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Хартель (Санкт-Паули).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ао Танака (Фортуна Д).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Yannik Engelhardt (Фортуна Д).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Данель Синани (Санкт-Паули).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Elias Saad (Санкт-Паули).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Андре Хоффманн (Фортуна Д).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрик Смит (Санкт-Паули).
120’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Карло Бухалфа (Санкт-Паули).
120’
Fabian Huerzeler (Санкт-Паули) получает красную карточку.
99’
ГОЛ ! Мяч забил Ао Танака (Фортуна Д).
60’
ГОЛ ! С пенальти забил Марсель Хартель (Санкт-Паули).
38’
ГОЛ ! С пенальти забил Vincent Vermeij (Фортуна Д).
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Источник Sport.ua
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