Фортуна улыбнулась Фортуне. Футбольная лотерея в 1/4 финала Кубка Германии
Команда из Дюссельдорфа одолела Санкт-Паули и вышла в полуфинал
Команда второго дивизиона – Фортуна из Дюссельдорфа – вышла в полуфинал Кубка Германии.
В матче 1/4 финала Фортуна на выезде в серии пенальти одолела Санкт-Паули (2:2, пен. 4:3).
После ничьей в основное и дополнительное время матча (хозяева сравняли счет на 120+1 мин) затем в футбольной лотерее фортуна выбрала Фортуну.
В других матчах 1/4 финала сыграют: Герта – Кайзерслаутерн (31 января), Байер – Штутгарт (6 февраля), Саарбрюкен – Боруссия М (7 февраля).
Кубок Германии. 1/4 финала, 30 января
Санкт-Паули – Фортуна Дюссельдорф – 2:2 (пен. 3:4)
Голы: Хартель, 60 (пен), Бухальфа, 120+1 – Вермей, 38 (пен), Танака, 99
Видео голов и обзор матча
События матча
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