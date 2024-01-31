Фортуна улыбнулась Фортуне. Футбольная лотерея в 1/4 финала Кубка Германии

Команда второго дивизиона – Фортуна из Дюссельдорфа – вышла в полуфинал Кубка Германии.

В матче 1/4 финала Фортуна на выезде в серии пенальти одолела Санкт-Паули (2:2, пен. 4:3).

После ничьей в основное и дополнительное время матча (хозяева сравняли счет на 120+1 мин) затем в футбольной лотерее фортуна выбрала Фортуну.

В других матчах 1/4 финала сыграют: Герта – Кайзерслаутерн (31 января), Байер – Штутгарт (6 февраля), Саарбрюкен – Боруссия М (7 февраля).

Кубок Германии. 1/4 финала, 30 января

Санкт-Паули – Фортуна Дюссельдорф – 2:2 (пен. 3:4)

Голы: Хартель, 60 (пен), Бухальфа, 120+1 – Вермей, 38 (пен), Танака, 99

Видео голов и обзор матча