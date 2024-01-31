Сергей РЕБРОВ: «Российские клубы не должны быть нигде»
Тренер сборной Украины ответил президенту УЕФА
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал желание президента УЕФА Александера Чеферина смягчить санкции против российского футбола:
«Я согласен с Андреем Николаевичем Шевченко, Чеферину нужно приехать в Украину и посмотреть, что российские спортсмены все делали в Украине и что сделали с нашим государством. Поэтому я полностью согласен с Андреем Николаевичем, согласен с позицией нашей ассоциации футбола — российские клубы не должны быть нигде».
Ранее Ребров был избран вице-президентом УАФ.
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