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  4. Сергей РЕБРОВ: «Российские клубы не должны быть нигде»
Украина. Премьер лига
31 января 2024, 19:58 |
334
0

Сергей РЕБРОВ: «Российские клубы не должны быть нигде»

Тренер сборной Украины ответил президенту УЕФА

31 января 2024, 19:58 |
334
0
Сергей РЕБРОВ: «Российские клубы не должны быть нигде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал желание президента УЕФА Александера Чеферина смягчить санкции против российского футбола:

«Я согласен с Андреем Николаевичем Шевченко, Чеферину нужно приехать в Украину и посмотреть, что российские спортсмены все делали в Украине и что сделали с нашим государством. Поэтому я полностью согласен с Андреем Николаевичем, согласен с позицией нашей ассоциации футбола — российские клубы не должны быть нигде».

Ранее Ребров был избран вице-президентом УАФ.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу УЕФА Александер Чеферин российско-украинская война
Источник FootballHub
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