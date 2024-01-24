Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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24 января 2024, 17:43 | Обновлено 24 января 2024, 18:37
1912
16

Чеферин хочет смягчить санкции против россии. Что УЕФА планирует сделать?

Президент УЕФА сообщил, что планирует смягчить запрет участия молодежных команд в евротурнирах

24 января 2024, 17:43 | Обновлено 24 января 2024, 18:37
1912
16
Чеферин хочет смягчить санкции против россии. Что УЕФА планирует сделать?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил за смягчение санкций против россии.

По информации издания The Telegraph, Чеферин пообещал, что запрет участия российских команд будет оставаться в силе для старшего уровня, пока будет продолжаться война, но сообщил, что хочет смягчить его для молодежных команд – планы сделать это в прошлом году были сорваны негативной реакцией.

УЕФА аргументирует это тем, что такое решение поможет избежать промывания мозгов российским детям, чтобы они ненавидели Запад. Чеферин также считает, что дети не виноваты в войне, которую развязала страна 404.

Ранее сообщалось, что президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024.

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Александер Чеферин УЕФА российско-украинская война санкции
Источник The Telegraph
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Комментарии 16
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john
слухай, цей лох вже достає, він там з орбаном і фіцом не курить?
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+10
zzg77
Пора сажать этого козла!!!
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+8
Alex T
Ракету им в офис и дом - кондомы продажные
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+8
Nordenus
Промывания мозгов в оркостане уже не остановить. Страшно представить, какое там вырастит поколение лет через 10...
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+7
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Pavel_i_CO
Маленькі кацапи  - такі саме орки. 
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+6
Octopus
Никакого смягчения санкций! Любое смягчение фашисты воспринимают как свою победу и то, как они прогнули слабый Запад. 20 мальчиков поиграет в футбол, вот это показатель, в то время как пропаганда и школы с мерзкими учителями промывают 20 миллионов в день. А то, что дети страдают, так пусть войну заканчивают, дети страдать перестанут, по-моему это самый лучший аргумент, какой может быть.
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+2
anonymous
Низько берете, пане Чеферін. Краще зняти всі види санкцій з росії, надати компенсацію за часи під санкціями, дати виграти всі європейські трофеї і засудити збірну України на шляху до Євро. Може раптом тоді російські діти трохи більше полюблять Захід. Тим паче зараз такі часи, що невинних дітей зі скрутним становищем майже ніде немає. Де ще Чеферіну виконуватти священну місію допомоги дітям як не в росії?
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+2
contr
Чеферин - чорт ! Нікуя не вийде в тебе ! Україна буде на ЄВРО ☝️
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+2
8number
УЕФА планирует пикировать в зону течения. 
Хтось там точно гіпно 
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+1
Korkust
А знаєте цікаво б було якщо б їх допустили, але при цьому щоб кожен хто їде публічно на камеру визнав Росію державою агресором і засудили Путіна! Це все ж логічно якщо приймаєш участь то засуджуєш дії своєї держави, так як весь цивілізований світ визнав Росію агресором! Тільки от прикол в тому що якщо зробити так, то ніхто не буде брати участь з рашистів, бо їм ніхто не дозволить це зробити, да вони й самі ляшки пообсирають бо знають що їм може бути за такі висловлювання
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+1
123455432
А українські діти винні у тому, що їх (нас) обстрілюють, вбивають, катають?
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+1
micha(ZAKARPATTJA)
Вже не знає яким чином те бабло відпрацювати. Що вже тільки не видумував
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0
MrStepanovM .
пі-дор
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0
Lulinnha
Чеферін:"Вже вивчаю смоктання членів. Моє захоплення: корупція та смак кремлівських хуїв." 
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0
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