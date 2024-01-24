Чеферин хочет смягчить санкции против россии. Что УЕФА планирует сделать?
Президент УЕФА сообщил, что планирует смягчить запрет участия молодежных команд в евротурнирах
Президент УЕФА Александер Чеферин выступил за смягчение санкций против россии.
По информации издания The Telegraph, Чеферин пообещал, что запрет участия российских команд будет оставаться в силе для старшего уровня, пока будет продолжаться война, но сообщил, что хочет смягчить его для молодежных команд – планы сделать это в прошлом году были сорваны негативной реакцией.
УЕФА аргументирует это тем, что такое решение поможет избежать промывания мозгов российским детям, чтобы они ненавидели Запад. Чеферин также считает, что дети не виноваты в войне, которую развязала страна 404.
Ранее сообщалось, что президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024.
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