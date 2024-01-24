Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024

Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью The Telegraph на вопрос о возможном выходе на Евро-2024 Украины или Израиля отметил, что это может усложнить вопросы безопасности на турнире, но уверен, что Германия справится с этими вызовами.

Украина сейчас противостоит агрессии россии, а Израиль ведет войну с группировкой Хамас.

«Сейчас наступили безумные времена, где геополитически можно сказать, что мир сходит с ума. В такой ситуации главным на турнире будет вопрос безопасности».

«Мое опасение касается не только стадионов. Они, я уверен, будут защищены нормально. Но фаны будут собираться в городах. Однако давайте оставаться оптимистами. Все еще уверен, что все будет в порядке», — сказал Чеферин.

Украина в полуфинале плей-офф за выход на Евро сыграет против Боснии, а Израиль – против Исландии. В случае побед Украина и Израиль в финале решат, кто из них поедет на чемпионат Европы.