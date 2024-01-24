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Чемпионат Европы
24 января 2024, 08:30 | Обновлено 24 января 2024, 08:44
5028
8

Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024

Чеферина волнуют вопросы безопасности

24 января 2024, 08:30 | Обновлено 24 января 2024, 08:44
5028
8
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024

Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью The Telegraph на вопрос о возможном выходе на Евро-2024 Украины или Израиля отметил, что это может усложнить вопросы безопасности на турнире, но уверен, что Германия справится с этими вызовами.

Украина сейчас противостоит агрессии россии, а Израиль ведет войну с группировкой Хамас.

«Сейчас наступили безумные времена, где геополитически можно сказать, что мир сходит с ума. В такой ситуации главным на турнире будет вопрос безопасности».

«Мое опасение касается не только стадионов. Они, я уверен, будут защищены нормально. Но фаны будут собираться в городах. Однако давайте оставаться оптимистами. Все еще уверен, что все будет в порядке», — сказал Чеферин.

Украина в полуфинале плей-офф за выход на Евро сыграет против Боснии, а Израиль – против Исландии. В случае побед Украина и Израиль в финале решат, кто из них поедет на чемпионат Европы.

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УЕФА Александер Чеферин сборная Украины по футболу сборная Израиля по футболу Евро-2024 российско-украинская война
Источник The Telegraph
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Комментарии 8
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said_said
От вам ще одна відповідь стосовно суддівства у матчі з італійцями. І прогноз/завдання на суддівство наступного матчу збірної.
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+7
Xvalenok03
Весьма тонкий и понятный намек.
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+2
potemkin78
в Германии сейчас муслимов мам не горюй, как бы не повторился 72 год
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+1
Умник
И судейка на матч с Боснией hyi. Ой ссори Хиль Мансано
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+1
Harun Bakircioğlu
Журналист сам придумал вопрос, сам получил ответ, который хотел. Чеферину глубоко чхать, кто выйдет на Евро кроме топ-сборных, генерирующих просмотры и деньги. Теракты могут случиться и без Израиля и Украины на Евро. Европа сама виновата в том, что запустила миллионы мусульман с эффектом замедленной бомбы.
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-1
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Андрій Шевченко
Шкода що серби в свій час не пристрелили цю суку....П.с. серби тварі 
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-1
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