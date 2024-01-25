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  4. Ребров и второй Шевченко! Избраны 1-й вице-президент и вице-президенты УАФ
Украина. Премьер лига
25 января 2024, 13:35 | Обновлено 25 января 2024, 13:48
4222
3

Ребров и второй Шевченко! Избраны 1-й вице-президент и вице-президенты УАФ

Конгресс утвердил команду Андрея Шевченко

25 января 2024, 13:35 | Обновлено 25 января 2024, 13:48
4222
3
Ребров и второй Шевченко! Избраны 1-й вице-президент и вице-президенты УАФ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

В киевском Доме футбола продолжает свою работу внеочередной XXVI Конгресс Украинской ассоциации футбола.

После избрания Андрея Шевченко на пост президента организации состоялись выборы первого вице-президента и двух вице-президентов Украинской ассоциации футбола.

Согласно предложению Шевченко, кандидатами на данные посты стали Павел Бойчук, а также Сергей Ребров и Александр Шевченко.

Делегаты Конгресса предложенные Андреем Шевченко кандидатуры единогласно поддержали.

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конгресс УАФ выборы президента УАФ Андрей Шевченко Сергей Ребров Александр Шевченко
Источник Sport.ua
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Vitaliy_yatsenko
А хто такий Павло Бойчук? 
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