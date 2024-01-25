Ребров и второй Шевченко! Избраны 1-й вице-президент и вице-президенты УАФ

В киевском Доме футбола продолжает свою работу внеочередной XXVI Конгресс Украинской ассоциации футбола.

После избрания Андрея Шевченко на пост президента организации состоялись выборы первого вице-президента и двух вице-президентов Украинской ассоциации футбола.

Согласно предложению Шевченко, кандидатами на данные посты стали Павел Бойчук, а также Сергей Ребров и Александр Шевченко.

Делегаты Конгресса предложенные Андреем Шевченко кандидатуры единогласно поддержали.