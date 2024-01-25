Украина. Премьер лига25 января 2024, 13:35 | Обновлено 25 января 2024, 13:48
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Ребров и второй Шевченко! Избраны 1-й вице-президент и вице-президенты УАФ
Конгресс утвердил команду Андрея Шевченко
25 января 2024, 13:35 | Обновлено 25 января 2024, 13:48
4222
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В киевском Доме футбола продолжает свою работу внеочередной XXVI Конгресс Украинской ассоциации футбола.
После избрания Андрея Шевченко на пост президента организации состоялись выборы первого вице-президента и двух вице-президентов Украинской ассоциации футбола.
Согласно предложению Шевченко, кандидатами на данные посты стали Павел Бойчук, а также Сергей Ребров и Александр Шевченко.
Делегаты Конгресса предложенные Андреем Шевченко кандидатуры единогласно поддержали.
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А хто такий Павло Бойчук?
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