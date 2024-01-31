Президент УЕФА оценил вероятность проведения финала ЛЧ в Саудовской Аравии

Президент УЕФА Александер Чеферин оценил вероятность того, что финалы Лиги чемпионов в будущем будут проводиться в Саудовской Аравии:

«Во время моего президентства этого точно не произойдет. Однако я не буду занимать эту должность вечно», – заявил Александер Чеферин, который хочет оставаться на посту президента УЕФА до 2031 года.

Ранее главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб предложил Чеферину приехать в Украину в ответ на планы чиновника вернуть россию в международные соревнования.