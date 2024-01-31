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Лига чемпионов
31 января 2024, 18:11 |
325
1

Президент УЕФА оценил вероятность проведения финала ЛЧ в Саудовской Аравии

Александер Чеферин уверяет, что этого не будет

31 января 2024, 18:11 |
325
1
Президент УЕФА оценил вероятность проведения финала ЛЧ в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин оценил вероятность того, что финалы Лиги чемпионов в будущем будут проводиться в Саудовской Аравии:

«Во время моего президентства этого точно не произойдет. Однако я не буду занимать эту должность вечно», – заявил Александер Чеферин, который хочет оставаться на посту президента УЕФА до 2031 года.

Ранее главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб предложил Чеферину приехать в Украину в ответ на планы чиновника вернуть россию в международные соревнования.

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Александер Чеферин УЕФА Лига чемпионов
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Sheva19
Может на Аляске провести лучше
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