«Пусть приедет в Украину». Юрий Вернидуб отреагировал на заявления Чеферина

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб отреагировал на недавние заявления президента УЕФА Александра Чеферина.

– Президент УЕФА Чеферин неоднократно намекал, что Украину не очень сильно хотят видеть на Евро. Как прокомментируете его высказывания?

– Я не могу понять этого человека. Недавно Чеферин заявил, что ему жаль российских футболистов, постоянно намекает на возвращение команд рф к европейским соревнованиям. Пусть приедет в Украину и посмотрит, что у нас творится. Пусть увидит, как русские фашисты уничтожают мирную инфраструктуру и убивают невинных людей.

Мне кажется, что в УЕФА сидят люди, которые не понимают очевидных вещей. Но, несмотря ни на что, мы все равно сильнее и, рано или поздно, победим. Украинцы будут свободным народом, а не в иге.