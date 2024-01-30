«Пусть приедет в Украину». Юрий Вернидуб отреагировал на заявления Чеферина
Главный тренер «Кривбасса» признался, что не понимает президента УЕФА
Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб отреагировал на недавние заявления президента УЕФА Александра Чеферина.
– Президент УЕФА Чеферин неоднократно намекал, что Украину не очень сильно хотят видеть на Евро. Как прокомментируете его высказывания?
– Я не могу понять этого человека. Недавно Чеферин заявил, что ему жаль российских футболистов, постоянно намекает на возвращение команд рф к европейским соревнованиям. Пусть приедет в Украину и посмотрит, что у нас творится. Пусть увидит, как русские фашисты уничтожают мирную инфраструктуру и убивают невинных людей.
Мне кажется, что в УЕФА сидят люди, которые не понимают очевидных вещей. Но, несмотря ни на что, мы все равно сильнее и, рано или поздно, победим. Украинцы будут свободным народом, а не в иге.
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