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Украина. Премьер лига
30 января 2024, 17:07 |
1464
0

«Пусть приедет в Украину». Юрий Вернидуб отреагировал на заявления Чеферина

Главный тренер «Кривбасса» признался, что не понимает президента УЕФА

30 января 2024, 17:07 |
1464
0
«Пусть приедет в Украину». Юрий Вернидуб отреагировал на заявления Чеферина
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Чеферин

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб отреагировал на недавние заявления президента УЕФА Александра Чеферина.

– Президент УЕФА Чеферин неоднократно намекал, что Украину не очень сильно хотят видеть на Евро. Как прокомментируете его высказывания?

– Я не могу понять этого человека. Недавно Чеферин заявил, что ему жаль российских футболистов, постоянно намекает на возвращение команд рф к европейским соревнованиям. Пусть приедет в Украину и посмотрит, что у нас творится. Пусть увидит, как русские фашисты уничтожают мирную инфраструктуру и убивают невинных людей.

Мне кажется, что в УЕФА сидят люди, которые не понимают очевидных вещей. Но, несмотря ни на что, мы все равно сильнее и, рано или поздно, победим. Украинцы будут свободным народом, а не в иге.

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война Александер Чеферин
Источник Украинский футбол
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