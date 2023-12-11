Чеферин планирует изменить устав УЕФА, чтобы остаться у власти до 2031 года

Некоторые руководители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во главе с нынешним президентом Александром Чеферином планируют изменить устав организации, чтобы сохранить свои должности до 2031 года, сообщает британское издание Daily Mail.

Дело в том, что Александр Чеферин был избран на пост президента в 2019 году, а это означает, что после 2027 года он уже не сможет баллотироваться на выборы главы УЕФА. С целью сохранения власти над европейским футболом он и его помощники в течение нескольких месяцев разрабатывали изменения в устав, благодаря которым Чеферин продлит пребывание в должности еще на 4 года.

Проект уже был представлен на заседании исполкома УЕФА. Изменения должны ратифицировать в феврале 2024 года.

Ранее Александр Чеферин заявил, что хотел бы увидеть на Евро-2024 сборную Боснии и Герцеговины.