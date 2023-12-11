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11 декабря 2023, 13:59 |
978
11

Чеферин планирует изменить устав УЕФА, чтобы остаться у власти до 2031 года

Президент УЕФА хочет как можно дольше управлять европейским футболом

11 декабря 2023, 13:59 |
978
11
Чеферин планирует изменить устав УЕФА, чтобы остаться у власти до 2031 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Чеферин

Некоторые руководители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во главе с нынешним президентом Александром Чеферином планируют изменить устав организации, чтобы сохранить свои должности до 2031 года, сообщает британское издание Daily Mail.

Дело в том, что Александр Чеферин был избран на пост президента в 2019 году, а это означает, что после 2027 года он уже не сможет баллотироваться на выборы главы УЕФА. С целью сохранения власти над европейским футболом он и его помощники в течение нескольких месяцев разрабатывали изменения в устав, благодаря которым Чеферин продлит пребывание в должности еще на 4 года.

Проект уже был представлен на заседании исполкома УЕФА. Изменения должны ратифицировать в феврале 2024 года.

Ранее Александр Чеферин заявил, что хотел бы увидеть на Евро-2024 сборную Боснии и Герцеговины.

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Источник Daily Mail
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Комментарии 11
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Vovan78
Уй в сраку! Прибічникам путлєра не місце у цивілізованому футболі! Хай іде керувати педерацією літербола в параші!!!
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+4
Likarua
Ще один упирь
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+4
Иван Качура
У плєшака приклад бере. 
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+3
shakhtarforewer
В пуйла навчився?)
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+2
Remark
Якогось ху.ла це мені нагадало)))
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+2
c_a_p2
Коліном під сраку!
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+2
Владислав Антонов
Нормальні люди керувати футболом не прийдуть. Система згнила наскрізь.
Ответить
+1
Муґунот Уух
типу хоче "абнулицца"?
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+1
contr
Чефирин любит чефир он пабэдит
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0
Istm
ще один абнульонний чи легітімний
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0
potemkin78
если он сможет вернуть 2 неназываемые команды то он будет рулить вечно и очень богато
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0
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