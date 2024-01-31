Энди МАРРЕЙ: «Многие бы на моем месте сдались и ушли, но я не уйду»
Трехкратный чемпион турниров Grand Slam не сдается
Бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей ответил на предложение уйти из тенниса.
«Запятнать мое наследие? Сделайте мне одолжение. Я сейчас нахожусь в ужасном положении. Большинство людей в моей ситуации сейчас бросили бы все и сдались. Но я не большинство, и мой разум работает по-другому. Я не уйду. Я буду продолжать бороться и работать, чтобы показывать те результаты, на которые, как я знаю, я способен», – написал Маррей.
Отметим, что Энди в текущем сезоне проиграл все три официальных матчах. Сейчас он занимает 49-ю строчку мирового рейтинга, в прошлом сезоне выиграл 3 челленджера.
В 2019 году Маррей перенес операцию по эндопротезированию бедра.
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