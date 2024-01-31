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ATP
31 января 2024, 18:11 | Обновлено 31 января 2024, 18:20
110
0

Энди МАРРЕЙ: «Многие бы на моем месте сдались и ушли, но я не уйду»

Трехкратный чемпион турниров Grand Slam не сдается

31 января 2024, 18:11 | Обновлено 31 января 2024, 18:20
110
0
Энди МАРРЕЙ: «Многие бы на моем месте сдались и ушли, но я не уйду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей ответил на предложение уйти из тенниса.

«Запятнать мое наследие? Сделайте мне одолжение. Я сейчас нахожусь в ужасном положении. Большинство людей в моей ситуации сейчас бросили бы все и сдались. Но я не большинство, и мой разум работает по-другому. Я не уйду. Я буду продолжать бороться и работать, чтобы показывать те результаты, на которые, как я знаю, я способен», – написал Маррей.

Отметим, что Энди в текущем сезоне проиграл все три официальных матчах. Сейчас он занимает 49-ю строчку мирового рейтинга, в прошлом сезоне выиграл 3 челленджера.

В 2019 году Маррей перенес операцию по эндопротезированию бедра.

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Энди Маррей
Источник Twitter
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