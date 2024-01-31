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Кубок Азии
Бахрейн
31.01.2024 13:30 – FT 1 : 3
Япония
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Кубок Азии
31 января 2024, 17:17 | Обновлено 31 января 2024, 17:24
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С автоголом вратаря. Сборная Японии переиграла Бахрейн и вышла в 1/4 финала

В четвертьфинале Кубка Азии сборная Японии сыграет с Ираном или Сирией

31 января 2024, 17:17 | Обновлено 31 января 2024, 17:24
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С автоголом вратаря. Сборная Японии переиграла Бахрейн и вышла в 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Азии сборная Японии обыграла команду Бахрейна со счетом 3:1.

У победителей голы забили Рицу Доан, Такефуса Кубо и Аясе Уэда.

Во втором тайме вратарь японцев Дзион Сузуки отправил мяч в свои ворота.

В четвертьфинале Кубка Азии сборная Японии сыграет с победителем матча Иран — Сирия.

Кубок Азии. 1/8 финала

31 января, Катар

Бахрейн – Япония – 1:3

Голы: Дзион Судзуки, 64 (автогол) – Рицу Доан, 31, Такефуса Кубо, 49, Аясе Уэда, 72

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Источник Sport.ua
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