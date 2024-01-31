Кубок Азии31 января 2024, 17:17 | Обновлено 31 января 2024, 17:24
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С автоголом вратаря. Сборная Японии переиграла Бахрейн и вышла в 1/4 финала
В четвертьфинале Кубка Азии сборная Японии сыграет с Ираном или Сирией
31 января 2024, 17:17 | Обновлено 31 января 2024, 17:24
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В матче 1/8 финала Кубка Азии сборная Японии обыграла команду Бахрейна со счетом 3:1.
У победителей голы забили Рицу Доан, Такефуса Кубо и Аясе Уэда.
Во втором тайме вратарь японцев Дзион Сузуки отправил мяч в свои ворота.
В четвертьфинале Кубка Азии сборная Японии сыграет с победителем матча Иран — Сирия.
Кубок Азии. 1/8 финала
31 января, Катар
Бахрейн – Япония – 1:3
Голы: Дзион Судзуки, 64 (автогол) – Рицу Доан, 31, Такефуса Кубо, 49, Аясе Уэда, 72
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