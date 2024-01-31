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Кубок Азии
Бахрейн
31.01.2024 13:30 - : -
Япония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
31 января 2024, 08:17 | Обновлено 31 января 2024, 08:20
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0

Бахрейн – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 января в 13:30 матч 1/8 финала Кубка Азии

31 января 2024, 08:17 | Обновлено 31 января 2024, 08:20
43
0
Бахрейн – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Японии

31 января в Катаре продолжается стадия плей-офф Кубка Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

31 января проходит матч 1/8 финала Кубка Азии:

  • 13:30. Бахрейн – Япония

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Кубок Азии

Катар, 12 января – 10 февраля 2024

Пары 1/8 финала (по сетке)

  • 28.01. 18:00. Таджикистан – ОАЭ – 1:1 (пен. 5:3)
  • 29.01. 13:30. Ирак – Иордания – 2:3
  • 28.01. 13:30. Австралия – Индонезия – 4:0
  • 30.01. 18:00. Саудовская Аравия – Южная Корея – 1:1 (пен. 2:4)
  • 31.01. 18:00. Иран – Сирия
  • 31.01. 13:30. Бахрейн – Япония
  • 29.01. 18:00. Катар – Палестина – 2:1
  • 30.01. 13:30. Узбекистан – Таиланд – 2:1

Бахрейн – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 1.

Сетка плей-офф

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Кубок Азии 2023 смотреть онлайн сборная Японии по футболу сборная Бахрейна по футболу
Источник Sport.ua
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