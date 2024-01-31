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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Наполи продлил контракт с вингером сборной Италии
Италия
31 января 2024, 17:01 |
153
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи продлил контракт с вингером сборной Италии

Маттео Политано останется в клубе до 2027 года

31 января 2024, 17:01 |
153
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи продлил контракт с вингером сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Политано

«Наполи» официально сообщил о продлении контракта с 30-летним вингером Маттео Политано. Новое соглашение с игроком сборной Италии рассчитано на три с половиной года – до лета 2027 года.

Маттео Политано выступает за «Наполи» с января 2020 года, когда перешел из миланского «Интера». В нынешнем сезоне на его счету 7 голов 5 ассистов в 29 матчах за чемпионов Италии во всех турнирах. Трансферная стоимость Политано оценивается в 15 миллионов евро.

На прошлой неделе «Наполи» арендовал центрального полузащитника английской «Астон Виллы» Леандера Дендонкера.

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Наполи Маттео Политано продление контракта
Источник ФК Наполи
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