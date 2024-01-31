Украина. Премьер лига31 января 2024, 16:13 | Обновлено 31 января 2024, 17:28
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Игроки Кривбасса презентовали третий патриотический трек
Андрея Понедельник и Дмитрий Хомченовский записали песню «Бачу Дим»
31 января 2024, 16:13 | Обновлено 31 января 2024, 17:28
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Игроки «Кривбасса» Андрей Понедельник и Дмитрий Хомченовский записали песню «Бачу Дим». Автором слов стал Андрей Понедельник, музыку создал Дмитрий Хомченовский.
Также к исполнению песни ребята пригласили сотрудника ФК «Кривбасс» Романа Васильковского.
Ранее Понедельник и Хомченовский выпустили песни «Називайте нас Бандерами» и «Доля».
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