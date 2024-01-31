ЭСЕОЛА: «Хочу вернуться в большую игру и забивать как можно больше»

Новый нападающий футбольного клуба ЮКСА Адеринсола Эсеола рассказал о переходе в лагерь «крестоносцев», вспомнил тренировки в составе киевского Динамо, еврокубковые голы за Кайрат, предложение выступать за сборную Казахстана, а также назвал цель оставшейся части сезона.

– Как появился вариант с переходом в ФК ЮКСА?

– Достаточно внезапно. Мне позвонил мой агент Панков и мы побеседовали с ним. Он сказал, что ему звонил главный тренер. Мы пришли к тому, что меня пригласили сюда. Я приехал на базу, познакомился с главным тренером и президентом.

– Какие впечатления были от тренировок с киевским Динамо, где ты очутился в возрасте 18 лет?

– Для меня Андрей Шевченко и Сергей Ребров – это нападающие, на которых равнялись все дети моего поколения. Для меня это футболисты высочайшего уровня. Когда я мог попасть в Динамо, даже в основную команду, я был на седьмом небе. Я видел, как Андрей Шевченко тренируется, как Артем Милевский тогда играл, тренировался, какая тогда была команда... Для меня это был уровень, которого я не мог достичь на тот момент.

– Во время тренировок с Динамо ты был третьим по скорости в команде. Помогли занятия легкой атлетикой или какие-то природные данные?

– Нет, я так не считаю, потому что это мне дано от Бога, отца, матери, предков… Я для этого никаких усилий не прилагал.

– Когда ты стал лучшим бомбардиром Казахстана, были разговоры, которые тебя пригласят в сборную Украины. Звонил ли кто-нибудь из тренерского штаба.

– Лично мне не звонили по телефону, но я знаю, что меня хотели включить в расширенный список. Потому что тогда Беседин был дисквалифицирован, у Мораеса были проблемы с голеностопом, что-то и у Яремчука было со здоровьем... Но они тогда вызвали только одного нападающего – Яремчука. Это было зимой, мы были с киевским Динамо на сборах в Турции. Но мне лично никто не звонил по телефону, но на тот момент, я считаю, что можно было.

– А было предложение выступать за другую сборную? Может быть, за Казахстан.

– Да, была.

– Отказался?

– Конечно. Я украинец.

– В Кайрате ты играл вместе с известным российским футболистом Андреем Аршавиным. Общался ли с ним после начала полномасштабной войны?

– Я общался с ним. Это было не очень приятное общение, потому что до войны мы дружили. Но я не могу принять его позицию. Он чисто русский человек, потому я не могу это комментировать. После этого мы вряд ли будем друзьями и когда-нибудь еще общаться.

– Ты забил 6 голов в еврокубках. Какой из них больше всего запомнился?

– Пожалуй, первый против АЗ. Потому что это был первый гол на домашнем стадионе. Тогда был полный стадион. Это были такие запоминающиеся впечатления.

– Всего на твоем счету 76 голов на профессиональном уровне. Планируешь ли округлить цифру до 100?

– Я себе цель не ставил, но хотелось бы продолжать это делать, вернуться в большую игру и забивать как можно больше и приносить пользу команде.

– В осенней части чемпионата основным форвардом был бразилец Венди. Готов к конкуренции?

– Я считаю, что конкуренция должна быть в каждой команде, на каждой позиции в поле. Потому что это профессиональный спорт без конкуренции не будет побед.

– Какую цель ставишь для себя в команде?

– Цель одна – побеждать, выполнить поставленные перед нами задачи и выйти в Первую лигу.