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Украина. Вторая лига
08 января 2024, 16:46 | Обновлено 08 января 2024, 17:04
761
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эсеола присоединился к клубу Второй лиги

Адеринсола будет выступать за ФК ЮКСА

08 января 2024, 16:46 | Обновлено 08 января 2024, 17:04
761
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эсеола присоединился к клубу Второй лиги
ФК ЮКСА. Адеринсола Эсеола

Адеринсола Эсеола, украинский нападающий с нигерийский корнями, подписал контракт с ФК ЮКСА Тарасовка, сообщает официальный аккаунт клуба в сети Instagram. Sport.ua сообщал о переговорах между игроком и клубом еще 22 декабря 2023 года.

32-летний футболист будет выступать за «крестоносцев» в футболке с номером 11. Соглашение рассчитано на полтора года. Воспитанник житомирского футбола успел поиграть не только за украинские клубы, но и за рубежом - в Италии, Казахстане и Болгарии.

В составе киевского «Арсенала» Дерин становился чемпионом Первой лиги Украины в сезоне 2017/18. Вместе с «Кайратом», в котором был главным голеадором, выигрывал чемпионат (2018) и Кубок Казахстана (2020), а в 2019 году становился лучшим бомбардиром тамошней Премьер-лиги. Также поиграл за «Кайрат» в еврокубках, где забил 6 голов. В частности, делал дубль в ворота грозного нидерландского АЗ.

В Украинской Премьер-лиге выступал за «Александрию», «Зирку», «Ворсклу» и «Львов».

По данным Transfermarkt, на профессиональном уровне Эсеола забил 75 голов. Он стал вторым зимним новичком «крестоносцев» после Евгения Селина.

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трансферы чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Адеринсола Эсеола ЮКСА Тарасовка
Источник ФК ЮКСА
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