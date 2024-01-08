ОФИЦИАЛЬНО. Эсеола присоединился к клубу Второй лиги

Адеринсола Эсеола, украинский нападающий с нигерийский корнями, подписал контракт с ФК ЮКСА Тарасовка, сообщает официальный аккаунт клуба в сети Instagram. Sport.ua сообщал о переговорах между игроком и клубом еще 22 декабря 2023 года.

32-летний футболист будет выступать за «крестоносцев» в футболке с номером 11. Соглашение рассчитано на полтора года. Воспитанник житомирского футбола успел поиграть не только за украинские клубы, но и за рубежом - в Италии, Казахстане и Болгарии.

В составе киевского «Арсенала» Дерин становился чемпионом Первой лиги Украины в сезоне 2017/18. Вместе с «Кайратом», в котором был главным голеадором, выигрывал чемпионат (2018) и Кубок Казахстана (2020), а в 2019 году становился лучшим бомбардиром тамошней Премьер-лиги. Также поиграл за «Кайрат» в еврокубках, где забил 6 голов. В частности, делал дубль в ворота грозного нидерландского АЗ.

В Украинской Премьер-лиге выступал за «Александрию», «Зирку», «Ворсклу» и «Львов».

По данным Transfermarkt, на профессиональном уровне Эсеола забил 75 голов. Он стал вторым зимним новичком «крестоносцев» после Евгения Селина.