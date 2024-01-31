Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига31 января 2024, 05:20 | Обновлено 31 января 2024, 06:28
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Оболонь – Земплин – 4:1. Разгром словаков. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции
31 января 2024, 05:20 | Обновлено 31 января 2024, 06:28
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30 января киевская «Оболонь» провела очередной контрольный матч на тренировочных сборах в Турции.
Подопечные Валерия Иващенко разгромили команду «Земплин» Михаловце из Словакии.
Товарищеский матч. 30 января
Оболонь Киев (Украина) – Земплин Михаловце (Словакия) – 4:1
Голы: Слободян, 16 (пен), Краснопир 30, Запорожец, 67, Суханов, 70 – Мусак, 14.
Видео голов и обзор матча
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