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  4. Оболонь – Земплин – 4:1. Разгром словаков. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Оболонь
30.01.2024 10:30 – FT 4 : 1
Земплин
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 января 2024, 05:20 | Обновлено 31 января 2024, 06:28
98
0

Оболонь – Земплин – 4:1. Разгром словаков. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции

31 января 2024, 05:20 | Обновлено 31 января 2024, 06:28
98
0
Оболонь – Земплин – 4:1. Разгром словаков. Видео голов и обзор матча
ФК Оболонь Киев

30 января киевская «Оболонь» провела очередной контрольный матч на тренировочных сборах в Турции.

Подопечные Валерия Иващенко разгромили команду «Земплин» Михаловце из Словакии.

Товарищеский матч. 30 января

Оболонь Киев (Украина) – Земплин Михаловце (Словакия) – 4:1

Голы: Слободян, 16 (пен), Краснопир 30, Запорожец, 67, Суханов, 70 – Мусак, 14.

Видео голов и обзор матча

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев Земплин Евгений Запорожец контрольные матчи УПЛ Олег Слободян Сергей Суханов Игорь Краснопир видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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