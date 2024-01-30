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30.01.2024 10:30 – FT 4 : 1
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Украина. Премьер лига
30 января 2024, 13:52 |
182
0

Оболонь забила четыре мяча команде из высшего дивизиона Словакии

«Пивовары» забили по два мяча в каждом из таймов

30 января 2024, 13:52 |
182
0
Оболонь забила четыре мяча команде из высшего дивизиона Словакии
ФК Оболонь

Во вторник, 30 января, киевская «Оболонь» провела очередной контрольный матч на тренировочном сборе в Турции.

Соперником подопечных Валерия Иващенко стал клуб высшего дивизиона Словакии – «Земплин Михаловце».

«Пивовары» пропустили первыми, когда Мусак в борьбе с Косовским протолкнул мяч мимо Рыбки, но буквально через пару минут киевляне сравняли счет после реализованного Слободяном пенальти. До перерыва украинскую команду вперед вывел Краснопир, а во втором тайме результативными ударами отличились новичок команды Запорожец и Суханов.

Контрольный матч. 30 января

«Оболонь» – «Земплин Михаловце» – 4:1

«Оболонь» (стартовый состав): Рыбка, Осман, Карась, Приймак, Грисьо, Груша, Мороз, Косовский, Медынский, Слободян, Краснопир.

Голы: Слободян, 16, с пенальти, Краснопир 30, Запорожец, 67, Суханов, 70 – Мусак, 14.

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Источник ФК Оболонь
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