Оболонь забила четыре мяча команде из высшего дивизиона Словакии
«Пивовары» забили по два мяча в каждом из таймов
Во вторник, 30 января, киевская «Оболонь» провела очередной контрольный матч на тренировочном сборе в Турции.
Соперником подопечных Валерия Иващенко стал клуб высшего дивизиона Словакии – «Земплин Михаловце».
«Пивовары» пропустили первыми, когда Мусак в борьбе с Косовским протолкнул мяч мимо Рыбки, но буквально через пару минут киевляне сравняли счет после реализованного Слободяном пенальти. До перерыва украинскую команду вперед вывел Краснопир, а во втором тайме результативными ударами отличились новичок команды Запорожец и Суханов.
Контрольный матч. 30 января
«Оболонь» – «Земплин Михаловце» – 4:1
«Оболонь» (стартовый состав): Рыбка, Осман, Карась, Приймак, Грисьо, Груша, Мороз, Косовский, Медынский, Слободян, Краснопир.
Голы: Слободян, 16, с пенальти, Краснопир 30, Запорожец, 67, Суханов, 70 – Мусак, 14.
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