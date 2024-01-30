Киевская «Оболонь» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником киевской команды является «Земплин» из Словакии.

Начало товарищеского матча запланировано на 27 января 10:30 по Киеву.

Оболонь – Земплин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция