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Товарищеские матчи
Оболонь
30.01.2024 10:30 – FT 4 : 1
Земплин
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 12:18 | Обновлено 30 января 2024, 12:28
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0

Оболонь – Земплин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 января в 10:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

30 января 2024, 12:18 | Обновлено 30 января 2024, 12:28
21
0
Оболонь – Земплин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Киевская «Оболонь» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником киевской команды является «Земплин» из Словакии.

Начало товарищеского матча запланировано на 27 января 10:30 по Киеву.

Оболонь – Земплин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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