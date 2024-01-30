Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига30 января 2024, 12:18 | Обновлено 30 января 2024, 12:28
21
0
Оболонь – Земплин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 января в 10:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
30 января 2024, 12:18 | Обновлено 30 января 2024, 12:28
21
0
Киевская «Оболонь» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником киевской команды является «Земплин» из Словакии.
Начало товарищеского матча запланировано на 27 января 10:30 по Киеву.
Оболонь – Земплин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 января 2024, 11:05 0
29 января завершился последний матч 22-го тура Ла Лиги
Футбол | 29 января 2024, 22:55 7
Пропустив первой, команда из Лиссабона отгрузила сопернику 4 мяча
Футбол | 29.01.2024, 16:40
Футбол | 29.01.2024, 22:10
Бокс | 30.01.2024, 09:19
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.01.2024, 20:08 5
29.01.2024, 13:10 33
29.01.2024, 12:58 7
28.01.2024, 17:42 11
29.01.2024, 07:50 6
28.01.2024, 08:50 4
29.01.2024, 10:52 5
28.01.2024, 17:34 5