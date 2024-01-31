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Англия
31 января 2024, 00:15 | Обновлено 31 января 2024, 00:17
1139
2

У кого 8.8? Стала известна оценка Зинченко за победный матч Арсенала в АПЛ

30 января «канониры» выиграли у «Ноттингем Форест» со счетом 2:1

31 января 2024, 00:15 | Обновлено 31 января 2024, 00:17
1139
2
У кого 8.8? Стала известна оценка Зинченко за победный матч Арсенала в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Микель Артета

30 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между командами «Ноттингем Форест» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «канониров».

Украинский защитник гостей Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+2-й на Якуба Кивиора.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.7 баллов.

На счету Александра 1 ассист (вбросил мяч из аута на Габриэла Жезуса), 100 точных передач из 107 (93%), 1 вынос мяча, 1 отбор, 1 раз обыграл соперника с помощью дриблинга, выиграл 3 единоборства, 12 раз потерял владение, 123 раза дотронулся до мяча.

Лучшим игроком поединка был признан Габриэл Жезус (8.8), на счету которого 1 голевой пас и 1 забитый мяч.

Оценки WhoScored за матч Ноттингем Форест – Арсенал – 1:2

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Источник Sport.ua
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andre_lui
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Golhrenshtanga
А что гнали на Зину по поводу гола
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