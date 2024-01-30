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Испания
30 января 2024, 23:50 | Обновлено 30 января 2024, 23:55
177
0

Реал пытается удержать Крооса. Летом обещают не покупать полузащитников

Немец пока раздумывает

30 января 2024, 23:50 | Обновлено 30 января 2024, 23:55
177
0
Реал пытается удержать Крооса. Летом обещают не покупать полузащитников
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

«Реал» собирается предложить Тони Кроосу продлить контракт еще на один сезон. Также, по данным источника, «сливочные» не планируют в летнее межсезонье приобретать игроков в линию полузащиты.

Кроос, которому недавно исполнилось 34 года, раздумывает над тем, стоит ли ему прбодлевать соглашение. Немец не хочет быть обузой для клуба и оказаться в ситуации Луки Модрича, который стал получать меньше игрового времени.

Наставник «Реала» Карло Анчелотти убеждает игрока в том, что он ему необходим и он на него рассчитывает, как и прежде. Отметим также, что одним из претендентов на немца, в случае если он не продолжит контракт, является «Ювентус».

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. За это время футболист выиграл 19 трофеев, в том числе трижды став чемпионом Испании и четыре раза выиграв Лигу чемпионов.

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Тони Кроос Реал Мадрид
Источник Cadena Ser
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