Ювентус включился в борьбу за легенду Реала

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к звездному полузащитнику «Реала» Тони Кроосу, контракт которого истекает летом 2024 года. Об этом сообщает итальянский журналист Паоло Паганини.

По его информации, недавно туринский клуб уже не впервые контактировал с менеджером Крооса Фолькером Штуртом. Ранее сообщалось об интересе к Кроосу со стороны «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне на счету Крооса 1 гол и 5 ассистов в 19 матчах за «Реал» во всех турнирах. Он выступает за мадридский клуб с лета 2014 года.