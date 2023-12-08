Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус включился в борьбу за легенду Реала
Италия
08 декабря 2023, 15:52 |
947
0

Ювентус включился в борьбу за легенду Реала

Туринский клуб хочет подписать Тони Крооса

08 декабря 2023, 15:52 |
947
0
Ювентус включился в борьбу за легенду Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к звездному полузащитнику «Реала» Тони Кроосу, контракт которого истекает летом 2024 года. Об этом сообщает итальянский журналист Паоло Паганини.

По его информации, недавно туринский клуб уже не впервые контактировал с менеджером Крооса Фолькером Штуртом. Ранее сообщалось об интересе к Кроосу со стороны «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне на счету Крооса 1 гол и 5 ассистов в 19 матчах за «Реал» во всех турнирах. Он выступает за мадридский клуб с лета 2014 года.

По теме:
Барселона интересуется футболистом Эвертона
Ювентус разорвет контракт с попавшимся на допинге Погба
Бетис – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ювентус Тони Кроос Реал Мадрид трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги свободный агент
Источник Twitter
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КДК УАФ оштрафовал киевское Динамо. Во всем виноват Александр Шовковский
Футбол | 07 декабря 2023, 21:11 12
КДК УАФ оштрафовал киевское Динамо. Во всем виноват Александр Шовковский
КДК УАФ оштрафовал киевское Динамо. Во всем виноват Александр Шовковский

И.о. главного тренера киевлян отказался давать послематчевое интервью

ВИДЕО. Шон Мерфи сделал максимальный брейк, первый в истории на Shoot Out
Снукер | 07 декабря 2023, 21:45 0
ВИДЕО. Шон Мерфи сделал максимальный брейк, первый в истории на Shoot Out
ВИДЕО. Шон Мерфи сделал максимальный брейк, первый в истории на Shoot Out

Украинец Антон Казаков выбыл в первом раунде турнира, проиграв Райану Дэю

Артем Милевский закодировался от алкоголизма
Футбол | 07.12.2023, 23:00
Артем Милевский закодировался от алкоголизма
Артем Милевский закодировался от алкоголизма
Роналдо в топ-3. Обнародован рейтинг предателей в мировом футболе
Футбол | 08.12.2023, 13:18
Роналдо в топ-3. Обнародован рейтинг предателей в мировом футболе
Роналдо в топ-3. Обнародован рейтинг предателей в мировом футболе
Определены соперники украинской сборной в отборе к Евро-2024 WU-19
Футбол | 08.12.2023, 15:55
Определены соперники украинской сборной в отборе к Евро-2024 WU-19
Определены соперники украинской сборной в отборе к Евро-2024 WU-19
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. 18-летняя будущая звезда женского тенниса показала фигуру в бикини
ФОТО. 18-летняя будущая звезда женского тенниса показала фигуру в бикини
06.12.2023, 19:22 1
Теннис
Выход на ворота. Мудрик попал в штангу в матче против МЮ
Выход на ворота. Мудрик попал в штангу в матче против МЮ
06.12.2023, 22:39 2
Футбол
Эдди Хирн планирует провести самый большой бой в боксе в 2024 году
Эдди Хирн планирует провести самый большой бой в боксе в 2024 году
07.12.2023, 11:43
Бокс
Проблемы в атаке. Сборная Украины проиграла Чехии
Проблемы в атаке. Сборная Украины проиграла Чехии
06.12.2023, 17:56 8
Другие виды
Зинченко вместе с Арсеналом покорилось историческое достижение в АПЛ
Зинченко вместе с Арсеналом покорилось историческое достижение в АПЛ
07.12.2023, 20:13 3
Футбол
Лига чемпионов Азии. Итоги Западного региона. Кто вышел в 1/8 финала?
Лига чемпионов Азии. Итоги Западного региона. Кто вышел в 1/8 финала?
07.12.2023, 03:10
Футбол
ВИДЕО. Борнмут в восторге от супер-сейва Ильи Забарного
ВИДЕО. Борнмут в восторге от супер-сейва Ильи Забарного
07.12.2023, 14:31 10
Футбол
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
07.12.2023, 06:30 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем