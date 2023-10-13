Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити очень хочет подписать Тони Крооса
Испания
13 октября 2023, 12:47 | Обновлено 13 октября 2023, 12:51
681
0

Манчестер Сити очень хочет подписать Тони Крооса

Жузеп Гвардиола лично заинтересован в услугах полузащитника «Реала»

13 октября 2023, 12:47 | Обновлено 13 октября 2023, 12:51
681
0
Манчестер Сити очень хочет подписать Тони Крооса
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Английский «Манчестер Сити» серьезно заинтересован в подписании немецкого полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола хорошо помнит 33-летнего игрока по работе в «Баварии» в сезоне 2013/14. Контракт немца с «Реалом» истекает летом 2024 года, поэтому «Сити» может получить игрока бесплатно. В таком случае они готовы платить ему 15 миллионов евро в год.

В этом сезоне Тони Кроос провел 11 матчей за «Реал», отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.

По теме:
Не зря послал русский корабль. Давид Нерес может уйти в АПЛ или Серию А
Экс-форвард Шахтера более не нужен Интернасьоналу
Игрок Манчестер Сити заинтересовал Баварию
Тони Кроос Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги свободный агент
Источник Mundo Deportivo
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Албания – Чехия – 3:0. Дубль Сефери из Ворсклы. Видео голов и обзор матча
Футбол | 13 октября 2023, 04:59 1
Албания – Чехия – 3:0. Дубль Сефери из Ворсклы. Видео голов и обзор матча
Албания – Чехия – 3:0. Дубль Сефери из Ворсклы. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура квалификации Евро-2024

Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Футбол | 12 октября 2023, 22:38 5
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21

Подопечные Унаи Мельгосы одержали вторую победу в квалификации чемпионата Европы U-21

Сергей СИДОРЧУК: «В Бельгии мне было очень сложно на бытовом уровне»
Футбол | 13.10.2023, 11:43
Сергей СИДОРЧУК: «В Бельгии мне было очень сложно на бытовом уровне»
Сергей СИДОРЧУК: «В Бельгии мне было очень сложно на бытовом уровне»
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
Футбол | 13.10.2023, 08:28
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
Футбол | 12.10.2023, 23:23
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду грозит 99 ударов плетьми при посещении Ирана
Роналду грозит 99 ударов плетьми при посещении Ирана
11.10.2023, 16:39 7
Футбол
Фламенго вырастил нового гения. Он переписывает рекорды Винисиуса Жуниора
Фламенго вырастил нового гения. Он переписывает рекорды Винисиуса Жуниора
11.10.2023, 13:15 1
Футбол
Усложнили себе жизнь. Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Сербией
Усложнили себе жизнь. Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Сербией
11.10.2023, 20:34 18
Футзал
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
11.10.2023, 21:59 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский специалист возглавил Шериф из Тирасполя
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский специалист возглавил Шериф из Тирасполя
11.10.2023, 21:27 8
Футбол
Польша обыграла Бельгию и опередила Украину в турнирной таблице отбора к ЧМ
Польша обыграла Бельгию и опередила Украину в турнирной таблице отбора к ЧМ
11.10.2023, 23:14
Футзал
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
12.10.2023, 18:56 1
Футбол
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
13.10.2023, 07:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем