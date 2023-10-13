Манчестер Сити очень хочет подписать Тони Крооса

Английский «Манчестер Сити» серьезно заинтересован в подписании немецкого полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола хорошо помнит 33-летнего игрока по работе в «Баварии» в сезоне 2013/14. Контракт немца с «Реалом» истекает летом 2024 года, поэтому «Сити» может получить игрока бесплатно. В таком случае они готовы платить ему 15 миллионов евро в год.

В этом сезоне Тони Кроос провел 11 матчей за «Реал», отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.