Голосование провалилось. Меньяна хотели сделать почетным жителем Удине

Мэр города Удине Альберто Феличе Де Тони хотел сделать голкипера «Милана» Майка Меньяна почетным гражданином города. Таким образом он хотел извиниться перед французским вратарем за расистские оскорбления, которым Меньян подвергся во время матча против «Удинезе».

Однако городской совет предложение мэра Удине отклонил: данное решение не набрало необходимых 75% голосов.

«Удинезе» уже идентифицировал и отстранил пятерых нарушителей, которые оскорбляли Меньяна во время матча. Клуб наказан одним матчем при пустых трибунах.