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  4. Голосование провалилось. Меньяна хотели сделать почетным жителем Удине
Италия
30 января 2024, 13:09 |
268
0

Голосование провалилось. Меньяна хотели сделать почетным жителем Удине

Ранее голкипер подвергся расистским оскорблениям в этом городе

30 января 2024, 13:09 |
268
0
Голосование провалилось. Меньяна хотели сделать почетным жителем Удине
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

Мэр города Удине Альберто Феличе Де Тони хотел сделать голкипера «Милана» Майка Меньяна почетным гражданином города. Таким образом он хотел извиниться перед французским вратарем за расистские оскорбления, которым Меньян подвергся во время матча против «Удинезе».

Однако городской совет предложение мэра Удине отклонил: данное решение не набрало необходимых 75% голосов.

«Удинезе» уже идентифицировал и отстранил пятерых нарушителей, которые оскорбляли Меньяна во время матча. Клуб наказан одним матчем при пустых трибунах.

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Майк Меньян Милан Удинезе расизм
Источник ANSA
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