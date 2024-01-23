Матч при пустых трибунах. Удинезе наказан за расизм фанатов

Дисциплинарный комитет Серии А вынес свой приговор по делу о расистских оскорблениях в адрес голкипера «Милана» Майка Меньяна со стороны фанатов «Удинезе» в матче 21-го тура чемпионата Италии.

«Удинезе» получил наказание в виде одного домашнего матча при пустых трибунах. Клуб никак не прокомментировал решение Серии А и сейчас оценивает целесообразность подачи апелляции.

Отметим, что еще вчера «Удинезе» начал собственное расследование данного инцидента и уже идентифицировал первого фаната, который оскорблял Меньяна на почве расизма. Этому болельщику пожизненно запрещен вход на трибуны домашнего стадиона «Удинезе».