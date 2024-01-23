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  4. Матч при пустых трибунах. Удинезе наказан за расизм фанатов
Италия
23 января 2024, 16:21 |
86
0

Матч при пустых трибунах. Удинезе наказан за расизм фанатов

Клуб проведет один домашний матч без зрителей

23 января 2024, 16:21 |
86
0
Матч при пустых трибунах. Удинезе наказан за расизм фанатов
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян и фанаты Удинезе

Дисциплинарный комитет Серии А вынес свой приговор по делу о расистских оскорблениях в адрес голкипера «Милана» Майка Меньяна со стороны фанатов «Удинезе» в матче 21-го тура чемпионата Италии.

«Удинезе» получил наказание в виде одного домашнего матча при пустых трибунах. Клуб никак не прокомментировал решение Серии А и сейчас оценивает целесообразность подачи апелляции.

Отметим, что еще вчера «Удинезе» начал собственное расследование данного инцидента и уже идентифицировал первого фаната, который оскорблял Меньяна на почве расизма. Этому болельщику пожизненно запрещен вход на трибуны домашнего стадиона «Удинезе».

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Удинезе Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Майк Меньян расизм
Источник Sport Mediaset
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