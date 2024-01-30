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  4. ВАНИВСКИЙ: «Пропущеные три гола – слишком много для голкипера»
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 05:16 | Обновлено 30 января 2024, 05:18
153
0

ВАНИВСКИЙ: «Пропущеные три гола – слишком много для голкипера»

Голкипер «Руха» рассказал о поражении в товарищеском матче

30 января 2024, 05:16 | Обновлено 30 января 2024, 05:18
153
0
ВАНИВСКИЙ: «Пропущеные три гола – слишком много для голкипера»
ФК Рух. Святослав Ванивский

Вратарь львовского «руха» Святослав Ванивский рассказал о своих впечатлениях от первого тренировочного сбора с основной командой и поражения 2:3 от «Домжале».

«У «Руха» на матч с «Домжале» вышел очень молодой состав, поэтому результат 2:3 – достойный для нас. Словенская команда имеет множество опытных игроков, демонстрирует хороший уровень во внутреннем первенстве. Эта игра была полезна для нас, ведь молодежь хорошо себя проявила. Для себя этот поединок я могу занести в актив. Несмотря на поражение, эта игра придала мне уверенности, хотя пропущены три гола – слишком много для голкипера.

Тренировочный процесс в первой команде отличается от тренировок в U-19 – здесь гораздо больше работы, все интенсивнее, взрослый футбол быстрее. Соответственно нужно быстрее реагировать на все и быстрее действовать. Чувствуется, что больше требований и, конечно, работа с первой командой – шаг вперед для меня.

У нас отличные условия для хорошей работы и прогресса. Кроме того, с каждым днем улучшается погода. Это собрание однозначно пойдет на пользу каждому из игроков «Руха». Игра с такими соперниками, как «Домжале» и «Сараево», однозначно помогает развиваться и лучше понимать игру, это можно сказать и о будущих наших оппонентах», – сказал Ванивский.

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Источник ФК Рух Львов
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