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Чемпионат Италии
Салернитана
29.01.2024 21:45 – FT 1 : 2
Рома
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Италия
29 января 2024, 23:50 |
140
0

Де Росси пока непобедим. Рома второй раз подряд выиграла с новым тренером

Римский клуб обыграл на выезде «Салернитану»

29 января 2024, 23:50 |
140
0
Де Росси пока непобедим. Рома второй раз подряд выиграла с новым тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

В понедельник, 29 января, состоялся матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Салернитана» и римская «Рома». Игра прошла в Салерно на стадионе «Ареки».

Столичный клуб одержал победу со счетом 2:1. За «волков» забивали Дибала и Пеллегрини, а за хозяев один гол забил Кастанос.

«Рома» выиграли второй матч подряд с новоиспеченным наставником Даниэле Де Росси. «Волков» от зоны Лиги чемпионов отделяет пока одно очко.

Серия А. 22-тур, 29 января

Салернитана – Рома – 1:2

Голы: Кастанос, 70 – Дибала, 51, Пеллегрини, 66.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Источник Sport.ua
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