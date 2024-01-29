Де Росси пока непобедим. Рома второй раз подряд выиграла с новым тренером
Римский клуб обыграл на выезде «Салернитану»
В понедельник, 29 января, состоялся матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Салернитана» и римская «Рома». Игра прошла в Салерно на стадионе «Ареки».
Столичный клуб одержал победу со счетом 2:1. За «волков» забивали Дибала и Пеллегрини, а за хозяев один гол забил Кастанос.
«Рома» выиграли второй матч подряд с новоиспеченным наставником Даниэле Де Росси. «Волков» от зоны Лиги чемпионов отделяет пока одно очко.
Серия А. 22-тур, 29 января
Салернитана – Рома – 1:2
Голы: Кастанос, 70 – Дибала, 51, Пеллегрини, 66.
TRIPLICE FISCHIO!— AS Roma (@OfficialASRoma) January 29, 2024
TRE PUNTI PER NOI! 💪
DAJE ROMA DAJE! 💛❤️#SalernitanaRoma pic.twitter.com/sTjFB9gyBz
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