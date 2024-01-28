В понедельник, 29 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Салернитана» и римская «Рома».

Игра пройдет в Салерно на стадионе «Ареки».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Солернитана – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А