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Чемпионат Италии
Салернитана
29.01.2024 21:45 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
28 января 2024, 20:37 |
11
0

Солернитана – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 января поединок 22-го тура итальянской Серии А

28 января 2024, 20:37 |
11
0
Солернитана – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Рома

В понедельник, 29 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Салернитана» и римская «Рома».

Игра пройдет в Салерно на стадионе «Ареки».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Солернитана – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Источник Sport.ua
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