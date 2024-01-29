Агробизнес подпишет бывшего игрока Черноморца

Как стало известно Sport.ua, нападающий Максим Войтиховский, который в этом месяце завершил трудовые отношения с «Подольем», в ближайшее время станет игроком другого клуба из Хмельницкой области – «Агробизнеса». Сейчас футболист проходит сборы с командой из Волочиска.

В текущем сезоне Первой лиги 25-летний Войтиховский сыграл за «Подолье» 14 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Ранее он выступал за «Днепр», молодежку «Шахтера», «Волынь» и «Черноморец».

В среду, 31 января, «Агробизнес» проведет во Львове первый контрольный матч на первом зимнем сборе. Спарринг-партнером станет второлиговая «Скала 1911».

«Агробизнес» занимает 8-е место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 29 очков.

Ранее команда определилась со спаррингами.