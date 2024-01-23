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  4. Экс-игрок Черноморца покинул Подолье
Украина. Первая лига
23 января 2024, 18:54 |
728
0

Экс-игрок Черноморца покинул Подолье

В хмельницком клубе футболист не пробыл и пяти месяцев

23 января 2024, 18:54 |
728
0
Экс-игрок Черноморца покинул Подолье
ФК Подолье. Максим Войтиховский

Как стало известно Sport.ua, центральный нападающий Максим Войтиховский завершил трудовые отношения с «Подольем» и продолжит карьеру в другом клубе.

«Да, я ушел из «Подолья». Думаю, на днях уже будет официальная информация, в какую команду. Речь идет о клубе Первой лиги», – сказал Войтиховский корреспонденту Sport.ua.

В «Подолье», к которому он присоединился в августе прошлого года, 25-летний Войтиховский начинал как центральный полузащитник, позже вернулся на позицию центрального защитника, на которой до этого играл в «Черноморце», затем дважды выходил опорником, а в заключительных четырех матчах 2023-го был уже центрфорвардом.

Всего в текущем сезоне Первой лиги на счету Максима Войтиховского 14 матчей, 2 гола и 1 результативная передача. Ранее он выступал за «Днепр», молодежку «Шахтера», «Волынь» и «Черноморец».

Войтиховский стал третьим игроком основы, который покинул клуб из Хмельницкого нынешней зимой. До этого защитник Валерий Болденков перешел в «Прикарпатье», а полузащитник Евгений Задоя подписал контракт с «Мариуполем».

«Подолье» весной сыграет в группе «Выбывание» Первой лиги, где на данный момент занимает 3-е место с 20 очками.

Ранее Sport.ua сообщал о проблемах «Подолья» с долгами.

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Максим Войтиховский Подолье Хмельницкий Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы инсайд свободный агент расторжение контракта
Источник Sport.ua
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