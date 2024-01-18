У клуба Первой лиги существенные долги: выход из отпуска откладывается
«Подолье» испытывает большие финансовые трудности
Как стало известно Sport.ua, футболисты перволигового «Подолья» не начнут 20 января, как планировалось, подготовку к весенней части сезона.
По информации нашего источника, пока вообще сложно сказать, когда подопечные Виталия Костышина соберутся после отпуска и в каком составе в дальнейшем будут выступать. В первую очередь, из-за неопределенности с финансированием. Более того, есть довольно существенные долги по зарплате футболистам и тренерам еще за прошлый год. Скорее всего, именно по этой причине решили покинуть «Подолье» опытные Евгений Задоя, Валерий Болденков, Илья Коваленко.
«Подолье» занимает третье место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 20 очков.
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