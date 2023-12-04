Три игрока аутсайдера Первой лиги покинут команду

Как стало известно Sport.ua, футболисты перволигового «Подолья» начнут подготовку ко второй части сезона 20 января 2024 года.

По информации нашего источника, по обоюдному согласию сторон расторгнуты контракты с Ильей Коваленко и Евгением Быковым. Возвращается в «Оболонь» Станислав Василенко, у которого истек срок аренды.

Не совсем удачное выступление подолян прошлой осенью заставит тренерский штаб во главе с Виталием Костышиным серьезно поработать на трансферном рынке.

По итогам первого этапа футболисты «Подолья» заняли седьмое место в группе А Первой лиги, набрав 20 очков и весной будут выступать в группе «выбывание», где с учетом очков, набранных командами группы Б, занимают 12 место.

Ранее мы сообщали, что 22-летний центрфорвард Станислав Василенко покинул «Подолье»