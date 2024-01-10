Агробизнес определился со спаррингами в зимнее межсезонье

Как стало известно Sport.ua, свой первый контрольный матч в 2024 году перволиговый «Агробизнес» проведет 31 января со стрыйской «Скалой 1911». Первого февраля соперником подопечных Александра Чижевского будет львовский «Рух-2», а 9 – аматоры из этой же области – «Юность» (Верхняя/Нижняя Белка).

Эти противостояния состоятся во время первого домашнего этапа подготовки «Агробизнеса» к весенней части сезона. А 15 февраля подоляне отправятся в Ужгород на второй сбор, где будут базироваться в спортивном комплексе «Зинедин». Запланированы спарринги с «Хустом» (два), «Металлистом», «Карпатами-2», «Звягелем», ФК «ЮКСА», «Буковиной» и «Прикарпатьем».

После осенней части сезона «Агробизнес» покинули Владислав Зоренко, Максим Тяпкин, Назар Грицак. Волочиская команда планирует укрепить свои ряды 4-5 новичками.

«Агробизнес» занимает восьмое место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 29 очков.