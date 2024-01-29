Источник: Шахтер имеет высокие шансы вернуть звездного бразильца из аренды
Педриньо может вернуться в Украину
25-летний бразильский вингер Педриньо, контракт которого принадлежит «Шахтеру», но который на правах аренды в настоящий момент выступает за бразильский «Атлетико Минейро», имеет вариант с возвращением в Украину.
По информации украинского журналиста Виктора Вацко, «Шахтер» действительно ведет работу по возвращению Педриньо в Украину. В середине донецкой команды оценивают шансы возвращения бразильского вингера, как достаточно высокие.
Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» готов продать бразильца только за 18 миллионов евро.
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