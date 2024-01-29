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Украина. Премьер лига
29 января 2024, 20:58 | Обновлено 29 января 2024, 21:06
1282
1

Источник: Шахтер имеет высокие шансы вернуть звездного бразильца из аренды

Педриньо может вернуться в Украину

29 января 2024, 20:58 | Обновлено 29 января 2024, 21:06
1282
1
Источник: Шахтер имеет высокие шансы вернуть звездного бразильца из аренды
Instagram. Педриньо

25-летний бразильский вингер Педриньо, контракт которого принадлежит «Шахтеру», но который на правах аренды в настоящий момент выступает за бразильский «Атлетико Минейро», имеет вариант с возвращением в Украину.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, «Шахтер» действительно ведет работу по возвращению Педриньо в Украину. В середине донецкой команды оценивают шансы возвращения бразильского вингера, как достаточно высокие.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» готов продать бразильца только за 18 миллионов евро.

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Источник Вацко Live
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