Источник: Шахтер имеет высокие шансы вернуть звездного бразильца из аренды

25-летний бразильский вингер Педриньо, контракт которого принадлежит «Шахтеру», но который на правах аренды в настоящий момент выступает за бразильский «Атлетико Минейро», имеет вариант с возвращением в Украину.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, «Шахтер» действительно ведет работу по возвращению Педриньо в Украину. В середине донецкой команды оценивают шансы возвращения бразильского вингера, как достаточно высокие.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» готов продать бразильца только за 18 миллионов евро.