«Остался год жизни»: журналист «приписал» Клоппу смертельную болезнь

Ужасную ошибку допустил ведущий уругвайского телеканала Tele Vivo в прямом эфире.

Рассказывая о решении Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль» по завершении нынешнего сезона, журналист назвал свою версию причины ухода немецкого специалиста.

«На самом деле, врачи диагностировали у него рак поджелудочной железы и дали ему еще год жизни. Это заставило тренера уйти в отставку», – сказал ведущий.

Как оказалось, горе-журналист попросту перепутал Юргена со Свеном-Ёраном Эрикссоном, который недавно сообщил о своем страшном диагнозе. Ну а Клоппу остается лишь пожелать крепкого здоровья и долгих лет жизни.