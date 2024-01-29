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  4. «Остался год жизни»: журналист «приписал» Клоппу смертельную болезнь
Англия
29 января 2024, 11:33 |
723
0

«Остался год жизни»: журналист «приписал» Клоппу смертельную болезнь

Ведущий уругвайского телеканала перепутал немца со Свеном-Ёраном Эрикссоном

29 января 2024, 11:33 |
723
0
«Остался год жизни»: журналист «приписал» Клоппу смертельную болезнь
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Ужасную ошибку допустил ведущий уругвайского телеканала Tele Vivo в прямом эфире.

Рассказывая о решении Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль» по завершении нынешнего сезона, журналист назвал свою версию причины ухода немецкого специалиста.

«На самом деле, врачи диагностировали у него рак поджелудочной железы и дали ему еще год жизни. Это заставило тренера уйти в отставку», – сказал ведущий.

Как оказалось, горе-журналист попросту перепутал Юргена со Свеном-Ёраном Эрикссоном, который недавно сообщил о своем страшном диагнозе. Ну а Клоппу остается лишь пожелать крепкого здоровья и долгих лет жизни.

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Юрген Клопп болезнь Свен-Ёран Эрикссон Ливерпуль
Источник Ole
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