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  4. Лунин отреагировал на волевую победу Реала над Лас-Пальмас. Он доволен?
Испания
29 января 2024, 10:41 | Обновлено 29 января 2024, 10:58
624
0

Лунин отреагировал на волевую победу Реала над Лас-Пальмас. Он доволен?

Украинец поделился эмоциями

29 января 2024, 10:41 | Обновлено 29 января 2024, 10:58
624
0
Лунин отреагировал на волевую победу Реала над Лас-Пальмас. Он доволен?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился впечатлениями с подписчиками в инстаграме по поводу исхода матча команды с «Лас-Пальмас» (2:1) в 22-м туре чемпионата Испании.

Как известно, «галактикос» смогли добиться волевой победы, пропустив гол первыми в середине второго тайма.

«3 важных очка, сложное поле против хорошего соперника. Борьба команды до конца. Спасибо за поддержку», – написал Лунин.

Напомним, после матча Андрей Лунин, который был стартовым голкипером «Реала» в поединке с «Лас-Пальмас», обратился к главному тренеру «сливочных» Карло Анчелотти.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Instagram
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