Лунин отреагировал на волевую победу Реала над Лас-Пальмас. Он доволен?

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился впечатлениями с подписчиками в инстаграме по поводу исхода матча команды с «Лас-Пальмас» (2:1) в 22-м туре чемпионата Испании.

Как известно, «галактикос» смогли добиться волевой победы, пропустив гол первыми в середине второго тайма.

«3 важных очка, сложное поле против хорошего соперника. Борьба команды до конца. Спасибо за поддержку», – написал Лунин.

Напомним, после матча Андрей Лунин, который был стартовым голкипером «Реала» в поединке с «Лас-Пальмас», обратился к главному тренеру «сливочных» Карло Анчелотти.