Лунин обратился к Анчелотти после последнего матча. Что сказал Андрей?

27 января состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между командами «Лас-Пальмас» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

После матча украинский вратарь «королевского клуба» Андрей Лунин, который был стартовым голкипером в поединке, обратился к главному тренеру «сливочных» Карло Анчелотти.

«Вы знаете, что пока у меня есть возможности, я буду продолжать показывать, что достоин играть за «Реал», – сказал украинец.

Ранее сообщалось, что Анчелотти принял решение по поводу игрового времени Лунина.