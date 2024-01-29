Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин обратился к Анчелотти после последнего матча. Что сказал Андрей?
Испания
29 января 2024, 00:08 | Обновлено 29 января 2024, 00:49
2480
0

Лунин обратился к Анчелотти после последнего матча. Что сказал Андрей?

Украинский страж ворот помог «Реалу» победить «Лас-Пальмас»

29 января 2024, 00:08 | Обновлено 29 января 2024, 00:49
2480
0
Лунин обратился к Анчелотти после последнего матча. Что сказал Андрей?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

27 января состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между командами «Лас-Пальмас» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

После матча украинский вратарь «королевского клуба» Андрей Лунин, который был стартовым голкипером в поединке, обратился к главному тренеру «сливочных» Карло Анчелотти.

«Вы знаете, что пока у меня есть возможности, я буду продолжать показывать, что достоин играть за «Реал», – сказал украинец.

Ранее сообщалось, что Анчелотти принял решение по поводу игрового времени Лунина.

По теме:
Атлетико обыграл Валенсию и вошел в топ-3 Ла Лиги. Яремчук вышел на замену
Артета хочет покинуть Арсенал. Известно, где он может продолжить карьеру
ВИДЕО. Севилья не сумела обыграть Осасуну и находится рядом с зоной вылета
Андрей Лунин Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник PlanetarealMadrid
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нужно подождать три года. Эксперт дал совет фанатам Челси по Мудрику
Футбол | 28 января 2024, 22:25 2
Нужно подождать три года. Эксперт дал совет фанатам Челси по Мудрику
Нужно подождать три года. Эксперт дал совет фанатам Челси по Мудрику

Украинец пока не показывает того уровня футбола, за который клуб заплатил 70 миллионов евро

Титула не будет. Киченок и Остапенко без шансов проиграли в финале Aus Open
Теннис | 28 января 2024, 07:50 16
Титула не будет. Киченок и Остапенко без шансов проиграли в финале Aus Open
Титула не будет. Киченок и Остапенко без шансов проиграли в финале Aus Open

Украинско-латвийский тандем в двух сетах уступил паре Се Шувэй / Элизе Мертенс

После суперматча с Вильярреалом Хави заявил, что уйдет из Барселоны. Когда?
Футбол | 27.01.2024, 23:12
После суперматча с Вильярреалом Хави заявил, что уйдет из Барселоны. Когда?
После суперматча с Вильярреалом Хави заявил, что уйдет из Барселоны. Когда?
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
Футбол | 28.01.2024, 17:42
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
Забил Порту. Жирона минимально переиграла Сельту
Футбол | 28.01.2024, 16:53
Забил Порту. Жирона минимально переиграла Сельту
Забил Порту. Жирона минимально переиграла Сельту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна победительница Australian Open 2024
Стала известна победительница Australian Open 2024
27.01.2024, 12:05 51
Теннис
Тренер Эвертона прокомментировал матч, в котором Миколенко забил автогол
Тренер Эвертона прокомментировал матч, в котором Миколенко забил автогол
27.01.2024, 20:20 3
Футбол
Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
27.01.2024, 01:02 4
Футбол
«Хочу, чтобы он победил». Нганну оценил бой Усика и Фьюри
«Хочу, чтобы он победил». Нганну оценил бой Усика и Фьюри
27.01.2024, 12:10
Бокс
СМИ раскрыли сумму, которую Ювентус готовится предложить за Судакова
СМИ раскрыли сумму, которую Ювентус готовится предложить за Судакова
27.01.2024, 16:33 8
Футбол
ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
27.01.2024, 18:45 1
Футбол
Анчелотти похвалил Лунина и оценил матч Реала против Лас-Пальмаса в Ла Лиге
Анчелотти похвалил Лунина и оценил матч Реала против Лас-Пальмаса в Ла Лиге
27.01.2024, 20:51 7
Футбол
Нардеп Украины: «Не очень мудро привлекать в армию действующих спортсменов»
Нардеп Украины: «Не очень мудро привлекать в армию действующих спортсменов»
27.01.2024, 16:08 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем