Анчелотти принял решение по поводу игрового времени Лунина. Что он решил?

27 января состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между командами «Лас-Пальмас» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

По информации испанского портала Don Diario, наставник «сливочных» Карло Анчелотти принял решение, что украинский вратарь Андрей Лунин будет основным в команде до момента возвращения травмированного вратаря Тибо Куртуа. Эту информацию итальянский наставник сообщил и Кепе Аррисабалаге, который не оправдал ожиданий тренерского штаба «галактикос».

После последнего матча Андрея Лунина расхвалил наставник «Реала» Карло Анчелотти.