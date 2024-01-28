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Испания
28 января 2024, 17:40 | Обновлено 28 января 2024, 17:42
600
2

Анчелотти принял решение по поводу игрового времени Лунина. Что он решил?

Украинский вратарь будет первым номером к возвращению Куртуа

28 января 2024, 17:40 | Обновлено 28 января 2024, 17:42
600
2
Анчелотти принял решение по поводу игрового времени Лунина. Что он решил?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

27 января состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между командами «Лас-Пальмас» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

По информации испанского портала Don Diario, наставник «сливочных» Карло Анчелотти принял решение, что украинский вратарь Андрей Лунин будет основным в команде до момента возвращения травмированного вратаря Тибо Куртуа. Эту информацию итальянский наставник сообщил и Кепе Аррисабалаге, который не оправдал ожиданий тренерского штаба «галактикос».

После последнего матча Андрея Лунина расхвалил наставник «Реала» Карло Анчелотти.

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Тибо Куртуа Кепа Аррисабалага Карло Анчелотти Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Don Diario
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Комментарии 2
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Vitason
Это хорошо,но мнение Анчелотти меняется от матча к матчу! Справедливости ради скажу,что все будет зависеть от Лунина,не будет грубых ошибок , будет стоять и дальше,вот это Анчелотти, давно уже дал понять обоим вратарям,так что Лунин дерзай и все зависит от тебя, главное верь в свои силы  и чтобы ты набрался уверенности и психологической устойчивости,остальное все у тебя есть!!
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0
u6464u
довіра мега тренера додасть впевненості  Андрію , але я за Жирону в Ла Лізі  , якась вона цікавіша, непередбачена , більш українська .
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