Анчелотти принял решение по поводу игрового времени Лунина. Что он решил?
Украинский вратарь будет первым номером к возвращению Куртуа
27 января состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между командами «Лас-Пальмас» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.
По информации испанского портала Don Diario, наставник «сливочных» Карло Анчелотти принял решение, что украинский вратарь Андрей Лунин будет основным в команде до момента возвращения травмированного вратаря Тибо Куртуа. Эту информацию итальянский наставник сообщил и Кепе Аррисабалаге, который не оправдал ожиданий тренерского штаба «галактикос».
После последнего матча Андрея Лунина расхвалил наставник «Реала» Карло Анчелотти.
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