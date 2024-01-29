Стало известно, сколько Полесья заплатило за переход Михайличенко
Трансфер оценивается в 200 тысяч евро
Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании левого защитника Богдана Михайличенко, который перешел из загребского «Динамо».
По информации портала Transfermarkt, трансфер игрока сборной Украины обошелся житомирскому клубу в 200 тысяч евро. Это второй самый дорогой трансфер в истории «Полесье». Больше житомиряне платили только французскому «Монпелье» за Бени Макуана – 250 тысяч евро.
Ранее новичок одного из лидеров чемпионата УПЛ рассказал о своем периоде в прошлой команде – загребском «Динамо».
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