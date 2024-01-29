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  4. Стало известно, сколько Полесья заплатило за переход Михайличенко
Украина. Премьер лига
29 января 2024, 09:37 |
1122
0

Стало известно, сколько Полесья заплатило за переход Михайличенко

Трансфер оценивается в 200 тысяч евро

29 января 2024, 09:37 |
1122
0
Стало известно, сколько Полесья заплатило за переход Михайличенко
ФК Полесье. Богдан Михайличенко

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании левого защитника Богдана Михайличенко, который перешел из загребского «Динамо».

По информации портала Transfermarkt, трансфер игрока сборной Украины обошелся житомирскому клубу в 200 тысяч евро. Это второй самый дорогой трансфер в истории «Полесье». Больше житомиряне платили только французскому «Монпелье» за Бени Макуана – 250 тысяч евро.

Ранее новичок одного из лидеров чемпионата УПЛ рассказал о своем периоде в прошлой команде – загребском «Динамо».

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Transfermarkt Бени Макуана Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ Динамо Загреб Богдан Михайличенко
Источник Transfermarkt
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