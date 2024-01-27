Игрок сборной Украины рассказал, как со скандалом покинул европейский клуб

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании левого защитника Богдана Михайличенко.

Новичок одного из лидеров УПЛ рассказал о своем периоде в прошлой команде – загребском «Динамо».

– Расскажи о своем загребском периоде, какой он лично для тебя был?

– Ну, что я могу сказать, это было тяжелое время. Поначалу все было хорошо, когда я только перешел, я играл все игры. Когда сменился тренер, тогда началось очень тяжелое время и меня отстранили от команды, и я тренировался один или с молодежной командой.

– Ты сам тренировался? Тебя не допускали к тренировкам?

– Нет. С молодежной командой я тренировался два раза в неделю, потому что у них игры, а остальное время тренировался сам. Ужасно.

– Тебя обвиняли в каких-то «смертных грехах»: что ты не так ведешь себя, не так смотришь, не так реагируешь. Можешь объяснить, как было на самом деле с твоей точки зрения?

– Да я сам не понимал, что случилось. Мы отыграли игру, после игры ребята уже переодевались и я набрал свою семью, говорил с отцом. После этой игры у нас было восстановление, мне позвонил по телефону спортивный директор и сказал, что меня отстранили от команды. И это при том, что я ни разу не разговаривал с главным тренером.

– А что интересного ты о себе услышал такого нового, что ты о себе не слышал?

– То, что я не отдавался на 100 процентов команде. То, что не переживал за результат. И еще было, когда написали, что я был голый – на это обиделся тренер. Но самое обидное было то, что я не отдавался на 100 процентов команде и не переживал за команду. Это вообще не так. Я очень волнуюсь, когда команда проигрывает – я не знаю, как себя вести и жду новую игру, чтобы доказать, что мы сильная команда.

– В твоей карьере еще были такие ситуации — или это впервые?

– Нет, не было такого.

– Было ли что-нибудь полезное для тебя, что ты получил, играя за «Динамо» Загреб?

– Это очень сильная команда, очень сильные игроки и меня очень хорошо приняла команда, мы играли квалификацию Лиги чемпионов – поэтому для меня это большой урок, как проходить такой период, тяжелый период.