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  4. ФОТО. В компании Срны. Президент Динамо Игорь Суркис посетил матч Шахтера
Украина. Премьер лига
29 января 2024, 08:07 |
1072
7

ФОТО. В компании Срны. Президент Динамо Игорь Суркис посетил матч Шахтера

28 января донецкий клуб сыграл вничью с «Марибором» со счетом 0:0

29 января 2024, 08:07 |
1072
7
ФОТО. В компании Срны. Президент Динамо Игорь Суркис посетил матч Шахтера
Twitter. Игорь Суркис

28 января состоялся товарищеский матч между командами «Шахтер» Донецк и «Марибор» (Словения). Игра завершилась со счетом 0:0.

Поединок прошел в турецкой Анталье, где «горняки» проводят зимние тренировочные сборы, на поле арены «Мардан Стэдиум». По договоренности сторон, матч длился 120 минут (2 тайма по 60 мин).

На встречу пришел президент киевского «Динамо» Игорь Суркис. Владелец «бело-синих», которые также готовятся к возобновлению сезона в Турции, наблюдал за матчем с трибун в компании директора «Шахтера» по футболу Дарио Срны.

Матчем против «Марибора» подопечные Марино Пушича завершают первую часть зимних сборов в Турции. Впереди у команды несколько дней отдыха, после чего «горняки» вернутся к работе в Белеке и продолжат готовиться ко второй половине сезона.

«Динамо» 29 января проведет спарринг против польской «Легии».

ФОТО. В компании Срны. Президент Динамо Игорь Суркис посетил матч Шахтера

Видеообзор матча Шахтер Донецк – Марибор – 0:0

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Марибор Шахтер Донецк Шахтер - Марибор Игорь Суркис Дарио Срна фото товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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New Zealander
Я и не удивлен что Суркис стал фанатом Шахтера. Вкусный футбол етой команды все больше завоевывает сердца даже тех кто раньше ненавидел Шахтер. Бос Динамо пришел посмотреть на лигочемпионовскую команду так как он уже давно не видел в живую лигочемпионовских команд.
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+2
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Віктор Коробка
Так це ж найзрадніша зрадницька зрада!!! Невже Ахметов геть усе купив, навіть Суркіса!!! Ну хай там Барселону, але Суркіса!!! Як так?! 
  P.S. Якраз оце і є норма, а не "іржаві сепари", "днонамо" та інший бруд, яким так полюбляють деякі горе-вболівальники поливати своїх опонентів. Браво Ігоре Михайловичу та Даріо!
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+1
Alexander Киев
Ой зрада, ой зрадонька..  а Суркіс то ваш півники сайту, дивитись матч Шахтаря, та навіть не в чаті строчить як ви, а на трибуні і не кому небудь, а самому Даріо 
Пишіть дальше невдахи, як вам Шахтар не цікавий і потім 150+ коментів залишайте  жалюгідні створіння, а не вболівальники дно-нами 
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0
ALM
Суркіс - розвідник. Переглядає гру конкурента. Потім Сашо все розповість.
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0
Xvalenok03
Паны дерутся, а у холопов чубы трещат.
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0
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