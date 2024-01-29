28 января состоялся товарищеский матч между командами «Шахтер» Донецк и «Марибор» (Словения). Игра завершилась со счетом 0:0.

Поединок прошел в турецкой Анталье, где «горняки» проводят зимние тренировочные сборы, на поле арены «Мардан Стэдиум». По договоренности сторон, матч длился 120 минут (2 тайма по 60 мин).

На встречу пришел президент киевского «Динамо» Игорь Суркис. Владелец «бело-синих», которые также готовятся к возобновлению сезона в Турции, наблюдал за матчем с трибун в компании директора «Шахтера» по футболу Дарио Срны.

Матчем против «Марибора» подопечные Марино Пушича завершают первую часть зимних сборов в Турции. Впереди у команды несколько дней отдыха, после чего «горняки» вернутся к работе в Белеке и продолжат готовиться ко второй половине сезона.

«Динамо» 29 января проведет спарринг против польской «Легии».

ФОТО. В компании Срны. Президент Динамо Игорь Суркис посетил матч Шахтера

Видеообзор матча Шахтер Донецк – Марибор – 0:0