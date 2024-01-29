Оружие, наркотики, порнография. Милевский признался, почему его обыскивали

В середине января к бывшему форвард киевского «Динамо» Артему Милевскому ворвалась в дом полиция и провела обыск.

По словам экс-игрока, ситуация поразила интернет и он решил подождать с объяснениями.

28 января 39-летний Милевский провел стрим на платформе Twitch, на котором рассказал, почему в его доме провели обыск:

– Начинают что-то шуметь. Как оказалось потом, это был какой-то специальный лом. В следующее мгновение уже слышу топот на второй этаж. Думаю: «Б***ь, п***ц, все, б***ь». Сразу этот пранк перед глазами.

Забегают первые два парня с калашами, в масках, в бронежилетах: «Ало, подъем».

– Ты не подумал, что это пранк?

– Я не подумал. Они цивилизованно себя начали вести. Первый вопрос: «Оружие есть?». У меня под покрывалом телефон, говорю: «Нет». Спрашивают, есть ли дети, говорю: «Нет». Далее: «А кто есть?». Я: «В соседней комнате парень».

Хотят меня за руки поднимать, а я говорю: «Я сам, сам, что надо?». Хорошо, что просто самый главный прокурор, заходит, включает свет, туда-сюда. Смотрит на меня, начинает улыбаться. Думаю: «Фух, вероятно узнал, дай Бог, чтобы узнал». И он такой: «Блин, ты же Милевский! Ребята, что вы делаете? Отпустите его».

Они маски сняли, калаши в сторону, я уже немного спокойнее, наглее с ними: «Что такое, что происходит?». А они: «Сейчас все объясним, всех разбудим, всех вниз. После этого произошел обыск», – сказал Милевский.

Друг Милевского:

«Он достает постановление, а я пытаюсь подсмотреть, что там написано. И там такая история: «Оружие, наркотики и порнография». Мы выдохнули, поняли, что нас это не касается.

В решении было имя старого владельца дома, уехавшего жить в Испанию три года назад. Пришли к старому владельцу дома, а в этом доме оказался Милевский».

ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь