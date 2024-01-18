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  4. «Интернет весь гудит». Милевский прокомментировал ситуацию с обысками
Украина. Премьер лига
18 января 2024, 12:24 |
1979
1

«Интернет весь гудит». Милевский прокомментировал ситуацию с обысками

Бывший игрок «Динамо» пообещал вскоре раскрыть все детали

18 января 2024, 12:24 |
1979
1
«Интернет весь гудит». Милевский прокомментировал ситуацию с обысками
Артем Милевский

Бывший игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал ситуацию с обысками в его доме:

«В общем, что хочу сказать. Весь интернет уже гудит по этим обыскам, Гордон-шмордон, все написали. Поэтому, где-то через 3 дня, или на следующей неделе, хочу со всеми вами выйти в прямой эфир, «перетрем» на эту тему. Всего хорошего, увидимся».

Напомним, вчера, 17 января 2024 года, Артем Милевский лично сообщил о том, что полиция провела обыски в его дома. Бывший футболист снял видео, на котором показал свое жилье и выбитые правоохранителями двери.

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Артем Милевский видео полиция обыск
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Alex T
Да кому ты нужен-то, клоун как и его панков и компания, придумали бред и устроили детский пиар на этом 
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