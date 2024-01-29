Стало известно, сколько заработала Киченок за выход в финал Australian Open

28 января украинская теннисистка Людмила Киченок провела финальный матч парного разряда на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В поединке за трофей австралийского мейджора украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах уступили тандему Се Шувэй (Китайский Тайбей) / Элизе Мертенс (Бельгия) со счетом 1:6, 5:7.

Киченок и Остапенко выиграли 5 матчей на Australian Open 2024 в паре.

За свои выступления Людмила и Алена на двоих заработали 250 тысяч долларов (125 тысяч для каждой). У победительниц чек больше – 483 тысячи долларов.

Ранее стало известно, сколько заработали на Открытом чемпионате Австралии украинки, которые выступали в одиночном разряде.