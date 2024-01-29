Стало известно, сколько заработала Киченок за выход в финал Australian Open
Людмила вместе с Аленой Остапенко не сумела взять титул австралийского мейджора
28 января украинская теннисистка Людмила Киченок провела финальный матч парного разряда на Открытом чемпионате Австралии 2024.
В поединке за трофей австралийского мейджора украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах уступили тандему Се Шувэй (Китайский Тайбей) / Элизе Мертенс (Бельгия) со счетом 1:6, 5:7.
Киченок и Остапенко выиграли 5 матчей на Australian Open 2024 в паре.
За свои выступления Людмила и Алена на двоих заработали 250 тысяч долларов (125 тысяч для каждой). У победительниц чек больше – 483 тысячи долларов.
Ранее стало известно, сколько заработали на Открытом чемпионате Австралии украинки, которые выступали в одиночном разряде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мичел прокомментировал последний матч против «Сельты»
Украинский страж ворот помог «Реалу» победить «Лас-Пальмас»