Стало известно, сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская на AusOpen

25 января Даяна Ястремская завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024, став последней украинской теннисисткой, которая вылетела из турнира.

Даяна дошла до полуфинала соревнований, где уступила Чжэн Циньвень. За своими выступления на кортах Мельбурна Ястремская заработала $669,735.

Марта Костюк добралась до четвертьфинал австралийского мейджора. На этой стадии украинка уступила Коко Гофф. Марта заработала $405,900 за Australian Open 2024.

Элина Свитолина не сумела продолжить поединок 1/8 финала против Линды Носковой. Чек Элины составил $253,688.

Леся Цуренко в третьем раунде проиграла второй сеяной Арине Соболенко. За австралийский мейджор Леся получила $172,508.

Три украинки Ангелина Калинина, Дарья Снигур и Юлия Стародубцева завершили выступления на АО 2024 еще в 1-м раунде, заработав $81,180.

В квалификации также играла Катарина Завацкая. Она вылетела во 2-м раунде отбора. Ей пришлось довольствоваться чеком в $29 038.