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  4. Стало известно, сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская на AusOpen
Australian Open
25 января 2024, 18:40 |
977
0

Стало известно, сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская на AusOpen

Элина дошла до 1/8 финала, Марта – до четвертьфинала, Даяна – до полуфинала

25 января 2024, 18:40 |
977
0
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская на AusOpen
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

25 января Даяна Ястремская завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024, став последней украинской теннисисткой, которая вылетела из турнира.

Даяна дошла до полуфинала соревнований, где уступила Чжэн Циньвень. За своими выступления на кортах Мельбурна Ястремская заработала $669,735.

Марта Костюк добралась до четвертьфинал австралийского мейджора. На этой стадии украинка уступила Коко Гофф. Марта заработала $405,900 за Australian Open 2024.

Элина Свитолина не сумела продолжить поединок 1/8 финала против Линды Носковой. Чек Элины составил $253,688.

Леся Цуренко в третьем раунде проиграла второй сеяной Арине Соболенко. За австралийский мейджор Леся получила $172,508.

Три украинки Ангелина Калинина, Дарья Снигур и Юлия Стародубцева завершили выступления на АО 2024 еще в 1-м раунде, заработав $81,180.

В квалификации также играла Катарина Завацкая. Она вылетела во 2-м раунде отбора. Ей пришлось довольствоваться чеком в $29 038.

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Даяна Ястремская Марта Костюк Элина Свитолина Леся Цуренко Ангелина Калинина Дарья Снигур Юлия Стародубцева Катарина Завацкая Grand Slam призовые призовые Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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