Фиорентина – Интер – 0:1. Все решил мяч Лаутаро. Видео гола и обзор матча

«Фиорентина» на своем поле в рамках 22-го тура Серии А принимала «Интер». Миланский клуб ведет борьбу за чемпионский титул, но и «фиалки» имеют в планах финишировать в конце сезона очень высоко.

«Змеи» вышли вперед на 14-й минуте благодаря точному удару Лаутаро Мартинеса.

Свой главный шанс хозяева получили на 76-й минуте, когда в ворота Зоммера арбитр поставил пенальти. Бить взялся Нико Гонсалес. Швейцарский голкипер доказал свое умение отбивать удары с «точки», не позволив аргентинцу сравнять счет.

Команда Симоне Индзаги вышла на первое место - 54 очка за 21 матч. «Фиорентина» набрала 34 очка и занимает 5-е место.

Серия А. 22-й тур. 28 января.

Фиорентина – Интер – 0:1

Гол: Лаутаро Мартинес, 14

Незабитый пенальти: Гонсалес (76)

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Лаутаро Мартинес, 14 мин