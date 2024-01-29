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Фиорентина
28.01.2024 21:45 – FT 0 : 1
Интер Милан
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Италия
29 января 2024, 01:59 | Обновлено 29 января 2024, 03:01
34
0

Фиорентина – Интер – 0:1. Все решил мяч Лаутаро. Видео гола и обзор матча

Команда Индзаги вернула себе первое место

29 января 2024, 01:59 | Обновлено 29 января 2024, 03:01
34
0
Фиорентина – Интер – 0:1. Все решил мяч Лаутаро. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Фиорентина» на своем поле в рамках 22-го тура Серии А принимала «Интер». Миланский клуб ведет борьбу за чемпионский титул, но и «фиалки» имеют в планах финишировать в конце сезона очень высоко.

«Змеи» вышли вперед на 14-й минуте благодаря точному удару Лаутаро Мартинеса.

Свой главный шанс хозяева получили на 76-й минуте, когда в ворота Зоммера арбитр поставил пенальти. Бить взялся Нико Гонсалес. Швейцарский голкипер доказал свое умение отбивать удары с «точки», не позволив аргентинцу сравнять счет.

Команда Симоне Индзаги вышла на первое место - 54 очка за 21 матч. «Фиорентина» набрала 34 очка и занимает 5-е место.

Серия А. 22-й тур. 28 января.

Фиорентина – Интер – 0:1

Гол: Лаутаро Мартинес, 14

Незабитый пенальти: Гонсалес (76)

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Лаутаро Мартинес, 14 мин

События матча

14’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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Источник Sport.ua
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