Фиорентина – Интер – 0:1. Все решил мяч Лаутаро. Видео гола и обзор матча
Команда Индзаги вернула себе первое место
«Фиорентина» на своем поле в рамках 22-го тура Серии А принимала «Интер». Миланский клуб ведет борьбу за чемпионский титул, но и «фиалки» имеют в планах финишировать в конце сезона очень высоко.
«Змеи» вышли вперед на 14-й минуте благодаря точному удару Лаутаро Мартинеса.
Свой главный шанс хозяева получили на 76-й минуте, когда в ворота Зоммера арбитр поставил пенальти. Бить взялся Нико Гонсалес. Швейцарский голкипер доказал свое умение отбивать удары с «точки», не позволив аргентинцу сравнять счет.
Команда Симоне Индзаги вышла на первое место - 54 очка за 21 матч. «Фиорентина» набрала 34 очка и занимает 5-е место.
Серия А. 22-й тур. 28 января.
Фиорентина – Интер – 0:1
Гол: Лаутаро Мартинес, 14
Незабитый пенальти: Гонсалес (76)
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Лаутаро Мартинес, 14 мин
События матча
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