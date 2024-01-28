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Чемпионат Италии
Фиорентина
28.01.2024 21:45 - : -
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
28 января 2024, 20:28 | Обновлено 28 января 2024, 20:32
18
0

Фиорентина – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 января поединок 22-го тура итальянской Серии А

28 января 2024, 20:28 | Обновлено 28 января 2024, 20:32
18
0
Фиорентина – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Фиорентина – Интер

В воскресенье, 28 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Фиорентина» и миланский «Интер».

Игра пройдет во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Фиорентина – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Интер Милан Фиорентина - Интер Фиорентина Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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