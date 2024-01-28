28.01.2024 21:45 - : -
Италия28 января 2024, 20:28 | Обновлено 28 января 2024, 20:32
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Фиорентина – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 января поединок 22-го тура итальянской Серии А
28 января 2024, 20:28 | Обновлено 28 января 2024, 20:32
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В воскресенье, 28 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Фиорентина» и миланский «Интер».
Игра пройдет во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Фиорентина – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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