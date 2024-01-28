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Чемпионат Италии
Фиорентина
28.01.2024 21:45 – FT 0 : 1
Интер Милан
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Италия
28 января 2024, 23:59 | Обновлено 29 января 2024, 00:47
106
0

Интер с голом Лаутаро обыграл в гостях Фиорентину и вернул себе лидерство

На 76-й минуте форвард хозяев поля Нико Гонсалес не реализовал пенальти

28 января 2024, 23:59 | Обновлено 29 января 2024, 00:47
106
0
Интер с голом Лаутаро обыграл в гостях Фиорентину и вернул себе лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Интер» на выезде обыграл «Фиорентину» (1:0).

Единственный голе забил форвард гостей Лаутаро Мартинес на 14-й минуте.

На 76-й минуте форвард хозяев поля Нико Гонсалес не реализовал пенальти.

«Интер» вернул себе лидерство (54 очков), опередив «Ювентус» (53). «Фиорентина» входит в топ-5 (34 очка).

Серия А. 22-й тур, 28 января

Фиорентина – Интер – 0:1

Гол: Лаутаро Мартинес, 14

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Лаутаро Мартинес, 14 мин

Фотогалерея

События матча

14’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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Фиорентина Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Фиорентина - Интер Лаутаро Мартинес видео голов и обзор Нико Гонсалес пенальти
Источник Sport.ua
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