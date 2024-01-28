28.01.2024 21:45 – FT 0 : 1
Италия28 января 2024, 23:59 | Обновлено 29 января 2024, 00:47
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Интер с голом Лаутаро обыграл в гостях Фиорентину и вернул себе лидерство
На 76-й минуте форвард хозяев поля Нико Гонсалес не реализовал пенальти
28 января 2024, 23:59 | Обновлено 29 января 2024, 00:47
106
0
В матче 22-го тура чемпионата Италии «Интер» на выезде обыграл «Фиорентину» (1:0).
Единственный голе забил форвард гостей Лаутаро Мартинес на 14-й минуте.
На 76-й минуте форвард хозяев поля Нико Гонсалес не реализовал пенальти.
«Интер» вернул себе лидерство (54 очков), опередив «Ювентус» (53). «Фиорентина» входит в топ-5 (34 очка).
Серия А. 22-й тур, 28 января
Фиорентина – Интер – 0:1
Гол: Лаутаро Мартинес, 14
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Лаутаро Мартинес, 14 мин
Фотогалерея
События матча
14’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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